种植牙集采是对“天价种牙”重要一击

1月10日召开的国务院常务会议决定，常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，进一步降低患者医药负担。会议指出，要逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面，对群众关注的骨科耗材、药物球囊、种植牙等分别在国家和省级层面开展集采。这是国家层面首次提出对种植牙开展集采。

“种一口牙相当于一辆宝马车”，这句话曾是某知名医院口腔科主任医师对“种牙贵”的形象描述。很多患者也对“种牙贵”有切身体会。虽然引发关注已久，但一直未采取有效办法。去年以来，利好消息不断传来，宁波市医保局计划用医保历年账户支付种植牙项目，个别省份开展口腔医用耗材历史采购数据填报。

更大的动作是国家层面首次提出对种植牙开展集采。上述国务院常务会议要求，包括种植牙在内的高值医用耗材分别在国家和省级层面开展集采。这意味着种植牙将“双线集采”，国家集采将发挥国家力量，以全国患者之量换种植牙之价，砍价力度自然很大。省级集采因地制宜开展集采，也有降低种牙负担之效。

数据显示，国家组织药品集中带量采购以来，所采药品平均降价54%。截至去年底，累计节约费用约2600亿元。当这种集采经验用于高值医用耗材集采时，也发挥了强大的砍价作用，如冠脉支架降幅93%，人工关节降价82%。由于前期积累了大量集采经验，我们相信种植牙集采，也将大幅降低种植牙价格。

种植牙的主要费用由种植体、牙冠、基台、诊疗手术费、修复费用五部分组成，一颗费用大致为7000-22000元。有报告显示，种植体占种植牙总费用的40%，其中种植体占3000-12000元。这还是一般的种植体价格。上述口腔科专家透露，“最贵的牙植体8万元一枚”。集采能砍掉种植牙多少价格水分，值得关注。

种植牙集采将是打向“天价种牙”的重要一拳，是降低患者种牙成本最值得期待的举措。因为不仅直接降低种植牙耗材费用——有人估计降幅70%左右，有专家还认为，一旦种植牙国家集采落地，将促使进口耗材本土化生产，从而降低生产成本。公立医院种植牙大幅降价，将倒逼民营医院降价。

种植牙集采一旦落地，“种一口牙相当于一辆宝马车”“种一口牙相当于在县城买套房”等现象有望成为历史。即便种植牙暂不纳入国家医保支付范围，也能明显降低患者负担。如果宁波等地用医保历年账户支付种植牙项目，则能进一步减轻患者经济负担。“牙好胃口就好”，对患者身心健康大有好处。

当然，国家及省级集采只能降低种植牙耗材费用，手术费、修复费等是否也能降低？由于种牙周期长，患者需多次就诊，造成综合治疗成本高，所以在集采之外还应努力降低种牙综合成本。

此外，种植牙市场还有不少乱象，如无种植资质、无专业手术室、无规范流程、乱收费等，都增加了患者的成本。应以种植牙集采为契机，针对“天价种牙”“黑牙科诊所”等种牙市场乱象开展一次彻底的治理专项行动，让患者有更多获得感。无论是国家层面开展种植牙集采还是省级层面集采，都既要确保种植牙耗材高效供给，也要对集采耗材质量加强监管。（丰收）