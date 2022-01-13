天津强化新冠肺炎疫情风险区管控措施
12日，天津市疫情防控指挥部发布4号通告，将进一步强化天津市新冠肺炎疫情风险区管控措施。
通告说，为快速遏制天津市疫情扩散蔓延，保障群众健康安全，强化对疫情风险区内人员和一般公共场所管理，按照分区分级分类精准管控原则，现决定对津南区、河西区、西青区实施管控措施。
通告指出，辖区内所有非疫情防控必须人员，疫情风险未解除期间，要减少流动，鼓励居家办公，人员进出社区（村）要严格执行测温、验码、戴口罩等防控措施。
对辖区内非疫情防控必须运行的按摩、美容、棋牌室、游戏厅、剧院、电影院、健身房等各类文体娱乐场所以及线下教育培训机构等公共场所，予以关停。福利机构、养老服务机构、精神卫生机构实行全封闭管理。各宗教场所暂停对外开放，暂停集体宗教活动。取消餐馆、单位堂食。
严格按照封控区、管控区、防范区等疫情防控规定，对辖区内人员精准赋码和转码，严格执行相关管控规定。畅通疫情政策咨询热线，及时解决群众安全出行等问题。
对辖区内政府机关、公安、武警、消防、社区工作者，医疗卫生人员，水、电、暖、煤、气相关人员，交通、物流、养老、环卫、殡葬、通讯相关人员等疫情防控的必须人员，严格做好个人防护和流行病学史排查，实行两点一线，减少流动，降低疫情感染风险，必要时针对必须参加工作的风险人员开展定期核酸检测。
对疫情防控必须运行的农贸（集贸）市场、商场超市、药店等基本生活物资供应场所，严格执行相关防疫规定，落实测温、验码、限流（按最大接待能力的50%实行），杜绝人群聚集，严防疫情传播。（周润健、张建新）
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