专访中国工程院院士张伯礼：迎战“奥密克戎”

截至11日中午，由新冠变异病毒“奥密克戎”引发的天津本土疫情，已报告阳性感染者97例。“奥密克戎”是怎么传播的，该如何应对……记者11日专访了中国工程院院士张伯礼。

传播快、隐蔽强、“风邪”特征明显

新华社记者：“奥密克戎”在天津的快速传播是如何造成的？

张伯礼：“奥密克戎”是新冠肺炎病毒一种的变异毒株，它的特点是传播快、隐匿性强、穿透力强，所以我们对它非常警觉。这次在天津的传播，源头是人还是物？目前溯源工作仍在进行。其传播特点也同在国外一样，发现的时候可能已经传到了第三代，但其临床表现并不突出，很多患者没有症状，因而也没有及时就医，造成了隐匿传播。

新华社记者：这种变异病毒究竟有多可怕？

张伯礼：“奥密克戎”并不可怕，但它的中医证候特点确实有所不同，以往的新冠病毒我们叫“湿毒疫”，是一种“湿邪”，湿毒蕴肺是其核心的特点。但“奥密克戎”是外感风寒，风束肺卫，“风邪”特征非常明显，患者头疼、发热、咽疼，鼻塞、流清鼻涕，咳嗽、少痰，有痰的也是白痰。

新华社记者：儿童是“奥密克戎”的易感人群吗？

张伯礼：此次天津疫情第一批感染者发生在托管班，所以儿童多一些，但并不意味着这个病毒更容易侵袭儿童，随着天津核酸检测的推进，确诊病例中儿童的比例也在逐渐下降，现在说儿童易感为时尚早。此外，儿童治疗是我们当前的重点，昨天我们派出了3位中医儿科主任医师进驻天津定点医院，和西医儿科大夫并肩作战，对儿童患者实行一人一策，希望他们早点痊愈。

1月11日，中国工程院院士张伯礼接受新华社记者专访。新华社发（郝杰摄）

坚持“动态清零”

新华社记者：“奥密克戎”是“大号流感”吗？

张伯礼：说“奥密克戎”是大号流感是不恰当的，虽然它传染性强、症状比较轻，但是它有没有后遗症，现在还不清楚，根据国外的数据分析，新冠肺炎的后遗症还是比较多的，远远高于流感，所以“干脆放开”“群体免疫”的做法，我觉得是不负责任的。“动态清零”我们已经坚持了2年，是成功的。

新华社记者：您认为天津这次“奥密克戎”疫情应对有哪些经验可以总结？

张伯礼：天津8日确认“奥密克戎”，当天开始采取封控措施，9日开始全城大筛查，这种反应、这种速度、这种力度，我觉得都是可圈可点的。我们希望把“奥密克戎”疫情消灭在天津，但也要未雨绸缪，因此要提前总结天津的经验，供全国参考。我觉得天津的经验可以概括为“早、严、准、全”——反应早，措施严，精准划定不同管控等级区域，同时进行全面筛查。

1月11日，中国工程院院士张伯礼接受新华社记者专访。新华社发（郝杰摄）

调整防控、治疗举措

新华社记者：本土“奥密克戎”疫情出现，防控、治疗举措会有哪些调整？

张伯礼：戴口罩、勤洗手、少聚集，调整好自己的身体状态，我们此前采取的措施对“奥密克戎”是依然有效的，接种疫苗依然很有必要。针对“奥密克戎”的一些新特点，我们也补充了新的中药方，正在和国家专家组研究。（记者李鲲、张建新、许健、白佳丽）