聚焦天津疫情五大焦点：与奥密克戎大规模“遭遇”

继陕西、河南后，天津成为又一个疫情焦点地区，也是国内首次大规模遭遇奥密克戎变异株的地区。

截至1月12日14时，天津市本轮疫情共报告阳性感染者137例，其中本土新冠肺炎确诊病例76例，本土新冠病毒无症状感染者17例，其他44例初筛阳性感染者待进一步核验。

天津本轮疫情源头在哪里？奥密克戎传播特点如何？当地防疫措施如何？……围绕公众关注的问题，“新华视点”记者连日来展开调查。

焦点一：病毒溯源进展如何？

去年12月，天津市成为国内首个从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株的城市。时隔近一个月后，奥密克戎在天津再次现身，两者之间是否有关联？能否找出天津本轮疫情的“零号病人”？

天津市疾病预防控制中心副主任张颖表示，1月8日最初确诊的两个病例，并未发现与境外输入病例有关，没有近14天离津情况，也没有中高风险地区旅居史。病毒全基因组测序进一步印证，两例本土病例属于同一传播链，但又与境外输入的不同。

当前，天津正在紧锣密鼓开展病毒溯源工作。张颖说，一方面，不能完全排除病毒直接从境外输入天津的可能性，除了人之外，还有物体与环境的传播；另一方面，也有可能是入境病例通过其他地区传入天津，正围绕线索进一步深挖。

1月9日，在天津市南开区鼓楼街道中营小学核酸检测点，工作人员通过手机扫码为待检测居民录入信息。新华社记者 孙凡越 摄

张颖说，奥密克戎病毒在天津至少已传播三代。这是什么概念？“如果按照以往‘老’的病毒株来说，一个代际关系应该是5至7天，三代就是15至21天，这说明病毒在天津隐匿传播有一段时间了。”她表示，在进行流行病学调查过程中，发现源头非常不清晰，还没有办法很快锁定病毒感染的来源。

“这给本轮疫情无论是溯源还是流行病学调查，都带来了前所未有的巨大困难和挑战。”张颖说。专家表示，甚至很可能在查找源头时，“零号病人”就已经不再排毒，也就是说无法通过核酸检测手段来发现。

尽管源头尚不明，但令人欣慰的是，已发现病例之间的传染链条比较清晰。中国工程院院士张伯礼说，最初确诊的两位病例，一位是托辅机构工作人员，另一位为小学生；而第一天新增的18例当中有10人为托管班的学生或其家属，8人为小学生的同班同学，这是两条较为明显的传播链。

焦点二：奥密克戎传播有何特点？

1月8日天津发现本土奥密克戎感染者，从次日7时开始，天津这座有着约1400万人口的超大城市，就开始进行全员核酸检测。动作之所以如此迅速，就是为了与奥密克戎的传播“赛跑”。

“奥密克戎变异株传播速度非常快，有可能2至3天、3至4天就会传播一代。”天津市政府副秘书长、市卫生健康委主任顾清表示，全员核酸检测的目的就是要查明病毒传播的潜在风险。

1月9日，在天津滨海高新区的一处核酸检测点，工作人员在为群众做核酸采样。新华社记者 赵子硕 摄

事实证明了全员核酸检测的必要性。在首轮大规模筛查中，在原有阳性感染者集中的津南区之外，还有3区发现阳性感染者，其中西青区3例、河西区3例，滨海新区1例。

张伯礼说，奥密克戎变异株有32个刺突蛋白变异位点，其多个突变都是新冠病毒传播力、感染性和免疫逃逸能力等领域研究的重点对象。目前，奥密克戎变异株在全球的整体风险评估中被评为非常高，且已在全球广泛传播。

南开大学公共卫生与健康研究院教授孙亚民说，从国外信息看，奥密克戎变异株具有传染力强、潜伏期短、症状温和等特点。“奥密克戎取代德尔塔成为全球主要流行株仅用了3周左右时间，反映出奥密克戎传染力非常强。”

焦点三：感染者症状如何？

“奥密克戎变异株确实传染性很强，但症状并不明显，隐匿性也强，更容易多点散发或集中暴发。”张伯礼说。多位专家学者及临床医生向记者强调，尽管感染奥密克戎初期症状通常较轻甚至无症状，但切不可掉以轻心，现阶段对其认识还在不断深化。

记者梳理发现，截至目前天津报告的阳性感染者中，无症状感染者共17例。张伯礼认为，由于症状普遍较轻或无症状，患者就医主动性不足，难以在第一时间发现。

新冠疫苗保护效力近期广受关注。张伯礼和顾清均认为，疫苗对于预防重症依然有效。目前研究也显示，在已接种疫苗的群体中，奥密克戎引发重症或死亡的风险显得较低。顾清强调，一方面依然要加强疫苗接种，提高疫苗覆盖率，另一方面也要做好自身防护。

本次天津的阳性感染者中，儿童占了很大比例。多位专家认为，尚不能证明“儿童是奥密克戎的易感人群”这一说法，此次疫情已发现的传播链集中在补习班、学校等，存在偶然性。张伯礼说，天津非常重视对确诊儿童的治疗，已投入专家力量，采取一人一策的治疗方法，争取让孩子们早日康复。

焦点四：如何防范疫情外溢？

此前河南省安阳市发现当地2例本土病例感染病毒为奥密克戎变异株，后锁定该市本轮疫情的感染来源为2021年12月28日从天津市津南区返回安阳市汤阴县的1名在校大学生。12日，大连市甘井子区在对天津返回大连人员进行例行核酸检测时也发现2人核酸检测结果呈阳性。这给防范疫情外溢敲响了警钟。

在出现本轮疫情的第一时间，天津就以负责的态度加强离津管理，倡导群众非必要不离津。不过，由于疫情源头至今并不清楚，防范难度确实不小。

据天津市交通运输委员会副主任刘道刚介绍，天津在高速公路和普通公路共部署设置了279个查验点，严格查验离津人员48小时内核酸检测阴性证明、单位或街镇开具的离津证明、健康码绿码。铁路客运站也开始严格查验。巡游车、网约车、顺风车跨城业务已停止。

北京冬奥会开幕在即，天津区域部分车站的进京列车采取停运、停售等管控措施，进京省际班线、省际包车全部暂停，各个渠道做到严防死守。“希望天津的严控能够确保病毒被‘消灭’在天津，确保北京冬奥会顺利召开。”张伯礼说。

顾清介绍，天津已高度关注病毒是否溢出到外地的情况，离津人员及密接者、次密接者等人员名单已第一时间向相关省份推送。

面对狡猾的奥密克戎，张伯礼强调，严防境外输入，防人也要防物，特别是口岸城市及冷链货运环节是重中之重，这是遏制奥密克戎境内传播的关键。他还提醒，要重点关注学生群体，当下正值学生放寒假、大学生返乡，社会接触比较广泛，被感染的风险较高。

焦点五：市民供给保障是否到位？

华润万家咸水沽店是距离津南区咸水沽镇封控区最近的购物中心之一。该店负责人透露，超市内蔬菜、生鲜等商品价格和平时相比没有太大变化，货架上的米面粮油等生活必需品供应充足、品类齐全。

为保障封控区百姓“菜篮子”，津南区已启动生活必需品保供机制，与封控区、管控区附近的38家大型商超、菜市场、批发市场进行联动。“全区生活必需品的储备能够达到3000吨。”津南区商务局副局长刘勇说。

1月10日，在天津市津南区辛庄镇林锦花园附近，物美超市工作人员为居民运送生活物资。新华社 发

不只是封控区内，天津市商务局副局长李宏表示，为应对突发疫情，天津立即启动群众生活供给保障联动应急响应机制，发动大型批发市场、超市、菜市场等市场主体提前组织货源，加强备货。目前，天津市内农贸批发市场货源充足，肉蛋菜等供需保持基本平衡，蔬菜库存量由供应全市2天水平提高到3至4天，米面油存量由20天提高到30天。

9日上午，因天津市民短时间超流量集中采购以及菜市场备货空间不足等原因，造成蔬菜、鸡蛋、猪肉等部分商品短时缺货，但各大超市及菜市场均及时补货，当日下午市场供应已基本恢复正常。

1月10日，居民在天津物美超市（华苑店）内购买商品。新华社 发

天津市商务局还加强市场监测，随时掌握240余家生活必需品企业销量、价格和库存情况，协同市场监管部门，对市场经营主体进行宣传提醒，对哄抬物价、恶意涨价行为，予以坚决打击。

除此之外，天津的电力营业厅“即到即办、即办即走”，推广依托网上办理的“不见面”服务；泰心等天津多家医院开通在线问诊，处方药可邮寄到家；天津公交集团调动车辆，协助做好医护人员和隔离市民转运……各部门行动起来，一系列暖心举措“兜住”民生需求，为全民抗疫保驾护航。（记者毛振华、白佳丽、张建新、刘惟真、宋瑞）