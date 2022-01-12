运动认知风险与脑老化教育项目正式签约启动

1月8日，首都医科大学眩晕临床诊疗与研究中心、北京脑血管病防治协会、北京中科睿医信息科技有限公司在北京签署合作框架协议。三方将共同以脑老化评估与脑健康管理关键技术研发为抓手，利用运动认知风险与脑老化（MBA）教育项目，把健康老龄化理念融入老年人健康支撑体系，为解决老龄化问题贡献智慧和方案。

北京天坛医院神经病学中心主任、首都医科大学眩晕临床诊疗与研究中心主任赵性泉教授，北京天坛医院神经病学中心血管神经病学一病区主任、首都医科大学眩晕临床诊疗与研究中心副主任鞠奕教授，北京脑血管病防治协会付蓓副秘书长，北京中科睿医信息科技有限公司首席执行官范向民教授等参加会议。

会议现场（受访者供图）

赵性泉教授指出，开展脑老化相关疾病的临床和交叉学科研究，定量描述和刻画运动认知功能，进而揭示脑老化机制，探索并开发出延缓脑老化的干预方法, 对保持老年脑健康及提升老年人生活质量具有重要意义。

范向民教授表示，中科睿医是中国科学院孵化和创建的创新医疗科技成长型企业，致力于用数字科技助力神经科学，让更多人享受创新带来的健康生活，愿与首都医科大学眩晕临床诊疗与研究中心、北京脑血管病防治协会形成合力，共同推动在运动认知风险与脑老化的评估与管理等方面的深入合作。

据业内人士预测，随着中科睿医成功转化的“多模态神经系统疾病智能辅助诊断系统”在临床被广泛应用，运动功能、认知功能等随增龄下降的脑老化机制将进一步被探索，更多快速、有效的筛查方法将被普遍用于医院、体检机构、康养机构等，更多延缓脑老化的干预方法被开发，有助于延缓脑老化相关疾病的发生、发展，有效降低不良结局风险。