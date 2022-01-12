奥密克戎再研判：毒性是否减弱？疫苗还有效吗？

应战奥密克戎！8日24时，天津市新增2例本土病例确认为奥密克戎变异株感染。9日7时起，天津启动全员核酸检测。10日，河南省安阳市确认当地此前发现的2例病例为奥密克戎变异株感染，与天津疫情属同一传播链。

随着奥密克戎成为部分国家主要流行毒株，我国“外防输入”压力持续增大。奥密克戎在全球迅速扩散的同时，毒性是否有所减弱？已有疫苗效果是否依旧？未来如何更好地进行精准防控？记者对此进行梳理。

1月9日，在天津滨海高新区的一处核酸检测点，工作人员在为群众做核酸采样。新华社记者赵子硕 摄

病毒毒性是否减弱？仍需更多研究加以证明

来自全球不同地区的多项研究显示，奥密克戎变异株具有传播速度快、隐匿性强的特点，但目前引发的肺炎症状相对较轻。

日本和美国多名科学家一项联合研究显示，相比以往毒株，仓鼠和老鼠感染奥密克戎后的肺部损伤小，死亡几率也在降低。

我国香港的科学家在研究新冠肺炎患者的肺部组织样本后发现，奥密克戎在这些样本中的“生长”速度比其他毒株慢。

世界卫生组织新冠疫情应对官员阿卜迪·马哈茂德4日对外表示，越来越多研究表明奥密克戎毒株引发上呼吸道感染，与其他引发严重肺炎的毒株不同。“但我们仍需更多研究加以证明。”这名官员同时补充。

尽管已有数据显示，奥密克戎感染病例症状总体较轻，考虑到疫苗大规模接种、部分感染地区年轻人口多等因素，目前还不能完全得出病毒毒性减弱的结论。

美国3日新增新冠确诊病例突破100万例，创下单日新增确诊病例数的新纪录。研究人员指出，即便奥密克戎毒性减弱，但传播力增强，如果病例持续激增，住院和死亡病例数仍会继续上升。

世卫组织总干事谭德塞6日公开表示，尽管奥密克戎与德尔塔相比，引发重症的风险显得较低，但这并不意味着应把它归为“温和”一类。

国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏对外表示，奥密克戎变异株在不同的国家目前表现出不同的特征，认为奥密克戎是“大号流感”的观点目前尚无科学依据。

疫苗效果如何？最新研究认为至少可避免重症

世卫组织6日发布的数据显示，全球新冠重症病例中，90%的患者未接种新冠疫苗。同时，越来越多研究发现，在已接种疫苗的群体中，奥密克戎引发重症的风险显得较低。

接受采访的中国疾控中心专家介绍，奥密克戎携带大量的刺突蛋白突变，可能导致其逃避疫苗免疫能力增强。不过，部分研究已发现，接种新冠疫苗或者在过去6个月内感染过新冠肺炎的人，体内仍有较多T细胞组成第二道防线，可阻击奥密克戎并保护人体免遭重症。

上述专家表示，研究显示，新冠灭活疫苗加强针接种后，抗体的滴度迅速上升，且维持在一个较高水平，有助于较好地预防变异毒株。相比其他毒株，奥密克戎使得疫苗效果折扣更大，所以特别需要打加强针。

张文宏认为，部分国家之所以“硬闯”这波疫情，且病死率控制在较低水平，其底气主要来自较高的新冠疫苗接种率。疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的。

2021年10月5日，马来西亚吉隆坡，一名工人在包装本地灌装生产的科兴疫苗。新华社记者朱炜 摄

疫情未来走势怎样？坚持“外防输入、内防反弹”

国家卫健委组织中国疾控中心专家研判认为，我国“外防输入、内防反弹”防控策略对奥密克戎仍然有效。

应对境外输入的德尔塔时，我国多个省份在一个潜伏期左右时间有效控制了疫情。这个过程中，总结了不少防控经验，包括提升疫情防范和早发现能力、进一步发挥流调和监督队伍作用等，可以同样用来“对付”奥密克戎。

中国疾控中心专家表示，戴口罩仍是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎同样适用。此外，还要勤洗手、做好室内通风、做好个人健康监测等。

中医药也在积极作为。9日，天津中医药大学第一附属医院将精心煎煮的预防汤剂7000余袋，第一时间分发给一线工作人员及密接隔离人员。

奥密克戎来袭，张伯礼院士等相关专家连线本土儿童病例诊疗团队及欧美、非洲等输入病例诊疗团队，发现与此前患者相比，奥密克戎变异株新冠肺炎患者初期显示出较明显的外感风寒征象，中期表现肺热症状，伴随气阴两虚。

张伯礼表示，要做好中医诊疗方案和康复方案的修订工作，结合季节因素和儿童体质特点，发挥中西医结合优势，给患者特别是儿童病患最好的医疗照护。

“坚持人民至上、生命至上，是我们一切防控举措的根本出发点和落脚点。”国家卫生健康委有关负责人强调，只要坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，把各项防控措施落细落实落到位，就一定能够早日控制住疫情。（董瑞丰、徐鹏航）