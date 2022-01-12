春节将至 请查收这份“防疫四部曲”平安迎新年

春节假期将至，人员流动增加，上海市卫健委、上海市健康促进中心提醒广大市民要做好个人防护，奉上“防疫四部曲”，快来查收：

一个“要加强” 加强个人防护，时刻保持防护意识，继续做好“戴口罩、勤洗手、常通风、一米线”等防护措施。符合接种条件的市民朋友，要积极全程接种新冠病毒疫苗，已全程接种满6个月的人员，及时接种加强针。

两个“非必要” 非必要不出沪，非必要不举办年会活动。除返乡探亲、必要公务等以外，非必要不离沪。旅途当中人群大量流动聚集，难免有风险。出行时，做好个人防护、手部消毒等，开展每日自主健康监测。减少非必要的聚集聚会，聚餐时控制人数。

三个“需主动” 主动报告、主动检测、主动就诊。从中高风险地区返沪人员要提前主动向所在社区（村）、单位、宾馆报备，主动进行核酸检测，配合完成隔离管控等疫情防控措施。

如出现发热、咳嗽等不适症状，在做好个人防护前提下，及时就近选择医疗机构就诊，并主动告知近期旅居史和相关人员接触史。

四个“应注意” 乘坐交通工具、电梯时注意规范佩戴口罩；办公场所内注意开窗通风，减少集中开会，控制会议时长；快递收取注意清洗双手，推荐通过快递柜或无接触方式收取快递；冬日出行注意防寒保暖，儿童、老人等重点人群适当增添衣物，管好口鼻防感冒。

每一个人都要牢记“防疫四部曲”，有效保护自己，也能保护他人，平安健康迎接新年！（总台央视记者 王殿甲）