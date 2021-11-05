呵护祖国的未来！国家卫健委发布健康儿童行动五年提升计划

国家卫健委官网截图

人民网北京11月5日电 （记者张文婷）儿童是国家的未来、民族的希望，儿童健康是经济社会可持续发展的重要保障。为进一步提高儿童健康水平，近日，国家卫健委发布《健康儿童行动提升计划（2021—2025年）》（以下简称：《提升计划》）提到，到2025年，把新生儿死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别控制在3.1‰、5.2‰和6.6‰以下；6个月内婴儿纯母乳喂养率达到50%以上；5岁以下儿童生长迟缓率控制在5%以下。适龄儿童免疫规划疫苗接种率以乡（镇、街道）为单位保持在90%以上等具体目标。

七项重点行动提升儿童健康事业高质量发展

据国家卫健委相关负责人表示，儿童健康是全民健康的重要基石。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出实施健康儿童计划。2018年4月，国家卫健委启动实施了第一周期《健康儿童行动计划（2018-2020年）》（以下简称《行动计划》），指导各地健全儿童健康服务网络，提高儿童健康服务能力，努力为儿童提供连续、全面的儿童健康服务。《行动计划》实施3年来，为提升儿童健康水平发挥了重要作用。2020年与2017年相比，我国婴儿死亡率下降了20.6%，5岁以下儿童死亡率下降了17.6%。

为巩固完善第一周期《行动计划》成果，继续提升儿童健康服务能力和水平，积极应对新时期儿童健康领域出现的新情况新问题，国家卫健委在总结上一周期《行动计划》有效经验做法的基础上，研究制定了《提升计划》。

据上述负责人介绍，《提升计划》主要包括4个部分。一是基本原则。坚持儿童优先，共建共享。坚持预防为主，防治结合。坚持公平可及，促进均衡。坚持守正创新，持续发展。二是主要目标。到2025年，覆盖城乡的儿童健康服务体系更加完善，基层儿童健康服务网络进一步加强，儿童医疗保健服务能力明显增强，儿童健康水平进一步提高。同时，还提出了到2025年应达到的具体目标。三是重点行动。在实施三孩生育政策的新形势下，统筹兼顾“保生存”和“促发展”，明确提出了推进儿童健康事业高质量发展的主要举措。包括7方面，分别为新生儿安全提升行动、出生缺陷防治提升行动、儿童保健服务提升行动、儿童早期发展服务提升行动、儿童中医药保健提升行动、儿童健康服务体系提升行动、智慧儿童健康服务提升行动。四是组织实施。主要从加强组织领导、加大保障力度和强化宣传引导3个方面提出要求。

提高儿童血液病、恶性肿瘤等重大疾病诊疗能力和救治水平

上述负责人强调，《提升计划》突出强调坚持预防为主，防治结合。针对贫血、肥胖、视力不良、孤独症、听力障碍等严重危害儿童健康的风险因素，要求落实早筛查、早诊断、早治疗的防控策略，降低疾病负担，促进儿童健康。强调提高儿童血液病、恶性肿瘤等重大疾病的诊疗能力和救治水平。要求加强儿童中医药服务，鼓励医疗卫生机构运用中医药技术方法开展儿童基本医疗和预防保健，推进儿童中医保健进社区进家庭。推进“云上妇幼”等智慧儿童健康服务，方便群众看病就医。

同时，《提升计划》突出强调建立完善儿童健康服务体系。要求进一步健全以妇幼保健机构、儿童医院和综合医院儿科为核心，以基层医疗卫生机构为基础，以大中型综合医院和相关科研教学机构为支撑的儿童医疗卫生服务体系，增加儿童医疗保健服务供给。加强以县级妇幼保健机构为龙头，乡镇卫生院和社区卫生服务中心为枢纽，社区卫生服务站和村卫生室为基础的基层儿童保健服务网络建设，提升保健服务可及性。

《提升计划》还突出强调提供全方位、全过程、有温度的儿童医疗保健服务。要求聚焦胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期、学龄期等不同阶段，为儿童连续提供健康监测和医疗保健服务。强调从预防和控制出生缺陷、保障新生儿安全、提升儿童保健水平、促进儿童早期发展、加强婴幼儿养育照护、强化儿童疾病防控等多个方面保障儿童健康。以开展儿童友好医院建设为契机，引导医疗机构建设符合儿童身心特点的环境设施，营造温馨友善的服务氛围，为儿童提供有情感、有温度、有人文的优质医疗保健服务。