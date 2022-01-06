如何选好用好加湿器？提示：不要随意添加精油 注意通风

人民网北京1月6日电 （记者孙红丽）寒冬里的暖气让人“欲罢不能”，五花八门的加湿器产品又“强势登场”。

据上海市市场监管局官方微信消息，2021年，上海市市场监管局对本市生产和流通领域加湿器产品开展了质量监督抽查，发现6批次产品不合格。

市场监管部门表示，从近年来上海市对加湿器产品开展跟踪抽查的结果来看，不合格项目集中在标志和说明、稳定性和机械危险以及结构项目。

其中，标志和说明不合格。缺少中文使用说明书或其它必要的警示说明，可能造成消费者无法正常安全地使用加湿器；稳定性和机械危险不合格。产品稳定性不足，消费者在使用时，加湿器容易发生翻倒、漏水可能造成触电事故；结构不合格。根据国家相关标准要求，此类电器产品不能做成卡通玩具造型，否则易引儿童玩耍，存在造成人身安全伤害的风险。

如何选好用好加湿器？市场监管部门提示，关注关键性能指标。根据使用面积和实际需求来选择加湿器，重点关注额定加湿量和加湿效率两项指标。注意清洗抑制细菌。使用前，将之前的剩水换掉再清洁干净。使用后，最好能根据器具的材质做一下消毒和晾干。相比于异形水箱的产品，大容量开口式水箱的加湿器更方便清洁。

另外，不要随意添加精油。加湿器的水最好每天换一次，加湿器里需要放硬度较低的软水、纯净水或者凉白开。不要往加湿器里添加精油、杀菌剂、药物、醋等等任何额外物质，容易对人体呼吸系统产生影响，同时也会损坏机器。

注意定时通风。长时间使用加湿器会导致室内环境湿度过大，反而不利于人体健康。建议开两小时可以关闭一段时间，并适当开窗通风。关节炎、糖尿病患者以及老年人、孕妇、儿童等较脆弱敏感的群体，尤其需要注意。