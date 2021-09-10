还在被美容美发机构牵着鼻子走？国家药监局发四点提示

图片来源：国家药监局官网

人民网北京9月10日电 （记者孙红丽）还在被美容美发机构牵着鼻子走？国家药监局官网今日提示，明年1月1日起施行的《化妆品生产经营监督管理办法》规定美容美发机构应履行化妆品经营者义务：做好进货查验记录；不得向消费者明示、暗示医疗作用；需在经营场所显著位置展示产品销售包装；免费试用、赠予、兑换均属于经营行为。

据悉，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》（以下简称《办法》），这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。《办法》共七章六十六条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定。

《办法》突出对重点环节和重点产品的监管。如，对委托生产化妆品、网络经营化妆品、美容美发机构使用化妆品等重点环节的监管，强化监管措施，明确监管要求。同时，将儿童化妆品、眼部用化妆品作为重点产品，在生产条件方面做出特殊规定，并要求儿童化妆品应当在标签上特殊标注等。