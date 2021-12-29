3岁就能玩恐怖游戏？上海市消保委：网络游戏“适龄提示”有点乱

人民网北京12月29日电 （记者乔业琼）幻想、暴力、恐怖、血腥、色情……这些都是不少网络游戏剧情内容所包含的元素。对此，上海市消保委发现有些网络游戏的适龄提示不尽如人意，以至于让很多家长都懵了，不知道适不适合下载。

小米商店截图。来源：上海市消保委

不同应用商店关于适龄提示的标准和做法不一样。上海市消保委调研发现，小米商店在游戏首页有适龄提示，如3+、8+、12+、16+等，但没有找到相关的具体说明。其中，一款具有恐怖元素的游戏适龄提示竟然为3岁以上，而商店客服人员表示这是游戏厂商策划自行标注设定，平台无法干预。

此外，VIVO商城、OPPO商城、TAPTAP、九游等游戏下载渠道，都没有在游戏下载首页查到醒目的适龄提示，而这些游戏不乏一些带有恐怖、惊悚、血腥等标签。

相同一款游戏在不同的商店显示的适龄提示不一样。上海市消保委调研发现，一款开发商为“重庆六花网络科技有限公司”的《元气骑士》游戏，版本为3.3.2，在小米商店提示适龄等级为8+，但在华为商店却提示12+。一款开发商为“乐元素科技（北京）股份有限公司”的《开心消消乐》游戏，版本为1.101，在小米商店提示适龄等级为8+，但在华为商店却提示12+。

对此，上海市消保委认为，如何引导未成年人正确认知、合理接触、适度游玩网络游戏，是保护未成年人身心健康成长的必经之路。虽然相关防沉迷新规对于网络游戏实名注册、游戏时段和时长等作了相应规制，但现实情况是仍有大量未成年人利用买号、租号、冒用身份证、使用家长手机等机会频繁接触网络游戏，客观上造成游戏预期用户的错配。因此，游戏服务提供者要充分考虑到未成年人接触的可能性以及带来的影响，更加合理地履行适龄提示义务，直观地为家长提供判断和下载的参考标准，避免未成年人接触到不适宜的游戏，为未成年人的保护加筑一道防线。

同时，上海市消保委呼吁，广大家长和学校要加强监护和教育引导，各自承担好相应的责任，共同为未成年人的健康成长营造良好环境。