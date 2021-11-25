预防猝死发生 北京急救中心提示生活中要注意这五点

据北京急救中心官网消息，如果经常熬夜，如果总是运动过量，如果已有心脑血管疾病，那么要小心心脏性猝死。

北京急救中心指出，在猝死的案例中，有很多人是没有任何症状的，甚至也没有高血压、高血脂等危险因素。这种情况直接指向了都市亚健康一族，这个群体平均年龄不大，并不是很重视自身的健康问题。而且他们长期处于紧张工作和巨大的心理压力下，身心俱疲，在运动、兴奋的诱因之下成为猝死的高危群体。

北京急救中心提示，猝死高危群体的朋友们生活中注意以下几点：

注意“魔鬼时间”

专家认为，从凌晨到10∶00点这一段时间都是心血管疾病的高发时段，被医学界称为“魔鬼时间”。因为人在睡眠中心率比较慢、血压较低，而在醒来时血压上升，心率加快，而且体内水分流失了一夜，血液黏稠度增加，会增加心血管事件发生几率。因此，建议年轻人一定要注意不能常熬夜，而老年人则要学会“赖床”，醒后尽量在床上躺一会儿再起床；同时尽量不要在早晨锻炼。

选择清淡饮食

一方面可保持合理体重，另一方面增加粗纤维和水果蔬菜的摄入量，以保持大便通畅。对于有心血管疾病的人来说，便秘也是猝死的一个重要诱因。

戒烟限酒

大量饮酒和大量抽烟都是猝死的重要诱因，因此对于没有任何基础疾病的人来说，戒烟限酒是最好的预防手段。

治疗原发疾病

对高血压、冠心病、糖尿病患者，要遵医嘱坚持服药治疗，并定期去医院复查，及时调整药物剂量，保持病情稳定。

随身携带药品

患有冠心病等心血管疾病的人，外出时应随身携带硝酸甘油、速效救心丸等急救药品，也应随身携带写有家庭住址、家庭成员联系电话、病史的急救卡。（记者孙红丽）