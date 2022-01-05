疾控专家回应西安“社会面清零”：为下一步恢复正常创造条件

自2021年12月9日至2022年1月3日24时，西安市已累计报告新冠肺炎本土确诊病例1758例。当地的疫情防控进入“总攻”阶段，正在推进“社会面清零”。什么是“社会面清零”？需要采取什么措施？带着这些问题，新华社记者采访了西安市疾病预防控制中心副主任陈志军。

问：什么是“社会面清零”？需要采取什么有效措施？

答：“社会面清零”，就是之后发现的所有新的确诊病例都是在隔离的密切接触者或者是密切接触者的密切接触者当中，已经不存在社区面的疫情传播了。实现“社会面清零”，是为了全市下一步调整防控措施、逐步恢复正常创造良好的条件。因此，首先要实现社区传播的完全阻断，在相应的最长潜伏期内，没有在社区内发现新的确诊病例。在实现“社会面清零”之后，西安市的封闭式管理状态也有望逐步解除。

我们在把确诊病例送到医疗机构进行治疗之后，将密切接触者还有相应的次密接者集中到单人单间的酒店进行隔离医学观察，是保证社区消除一切潜在传染源的一个必要措施。

问：近期西安发生的聚集性疫情需要采取哪些措施？

答：前期我们发现了一些聚集性疫情，在一些城中村、人口密度比较大的社区，如果管控不严的话，很难保证人与人之间不接触。在高层建筑当中，共同使用电梯可能导致病毒的传播。因此我们在这段时间，为了尽快切断传播途径，还是把密接人群转移到隔离酒店当中。对个人来说，可以达到早发现、早诊断、早治疗；对于家庭来说，可以避免家庭成员之间的传播；对于社区内部的传播也能进行有效控制。