新冠叠加流感，治疗难度会更大吗？

流感病毒的冬季爆发期来临，人类再度面临流感病毒与新冠病毒的双重威胁。

日前，《以色列时报》报道称，该国一名孕妇被发现同时感染了新冠和流感病毒，这是以色列首例“共同感染”病例。不过，该媒体特别指出，“一些报道称，这是世界上首例此类双重感染病例，但早在2020年春季，美国就出现了流感和新冠共同患者的报道”。

从世界范围看，这确实不是新冠病毒和流感病毒首次联手“作案”。2020年10月，墨西哥确认该国首例同时感染新冠病毒和季节性流感的病例。2020年2月下旬，一名咳嗽和发烧都非常严重的男子出现在纽约的医院里，其鼻拭子检测结果是流感阳性，随后，他被确诊同时感染了新冠和流感，他的家人也纷纷“中招”。

“新冠病毒感染的临床表现与流感、病毒性肺炎差不多，很多症状都相似，例如发热、干咳、胸闷、胸痛，即使有的新冠病毒患者出现嗅觉、味觉障碍，但发病率也很低，所以患者很难区分感染的是新冠还是流感，又或者是不是同时感染了两种病毒。”曾在武汉抗疫时任国家卫健委专家组成员的东南大学附属中大医院重症医学科主任医师潘纯告诉科技日报记者。

而在江苏省疾控中心急性传染病防制所所长鲍倡俊看来，合并感染这两种病毒，是否会带来更严重的疾病，还有待观察。“从全球公开报道来看，目前同时感染两种病毒的病例不多，所以合并感染对人体还将带来哪些疾病风险，因为缺乏足够案例和数据支撑，还不好判断。”

不过，从目前部分研究文献来看，同时感染新冠病毒和流感病毒对病情发展不利。

华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸系统疾病重点实验室、华中科技大学同济医学院公共卫生学院环境与健康重点实验室等研究机构于2020年刊发的一项对307例新冠肺炎患者的研究发现，同时感染新冠病毒和B型流感病毒的患者出现不良结果的风险更高。

2021年2月，武汉大学病毒学国家重点实验室徐可教授和蓝柯教授课题组刊发的研究显示，两种病毒共感染形同火上浇油，流感病毒能显著促进新冠病毒感染。课题组通过构建流感病毒和新冠病毒共感染小鼠模型发现，两种病毒共感染在小鼠体内引发更严重的疾病。在新冠病毒受体人ACE2转基因小鼠中，流感与新冠病毒共感染会引起更严重的肺部病理损伤和更高的新冠病毒载量。

“如果合并感染两种病毒，可能治疗难度会更大。一方面，因为流感病毒与新冠病毒靶向的器官主要是呼吸系统， 一旦合并感染，对于呼吸系统的损伤可能会更为严重，另一方面，对于呼吸系统的损伤也取决于病毒载量，病毒载量越高可造成肺损伤的也更为严重。”潘纯说。

每年的冬春季都是流感的高发季,近日，我国陕西、浙江、河南等地相继有新冠疫情反弹，面对双重风险，我们应该怎样防护，保护自己和家人不中招？

“接种疫苗是预防流感和新冠的有效手段，特别是全程接种新冠疫苗。同时要注意手卫生，室内多通风，尽量少到人群密集场所聚集，出行注意戴口罩。”鲍倡俊说。

他同时提示，老年人和特殊人群的免疫力低，感染流感、新冠病毒的风险也比较大，而接种疫苗，会减少重症发生率。

“如果有发热、咳嗽等症状，可以先自查自己最近有没有潜在的新冠病毒暴露史，例如有没有与近期入境人士接触，有没有接触进口冷冻食品、物品。”鲍倡俊提醒。

“即使没有症状，但如果近期前往过新冠病毒中高风险地区或与新冠感染患者有密切接触史，也不要掉以轻心，需要立即到就近的机构进行核酸检测。”潘纯建议。（金 凤）