“意外”的鼻出血 竟是它惹的祸！

近日，120东城急救中心的车组，接诊了一位特殊鼻出血的患者。这位老年女性是在洗澡时左侧鼻孔突然流血不止，并没有受到过外伤。急救医生电话指导患者头向前倾，注意不要让血呛到气管后，立即驱车赶往患者的家。

到达现场后，大家发现患者是位听力障碍的老人。地上的大片鲜血以及仍然血流不止的左侧鼻孔，都让老人感到十分慌张。

急救医生连忙指导家属和患者用手写文字沟通，安抚患者情绪并采取正确的引流姿势，填塞压迫止血。现场护士则为患者进行相关的检查，发现患者血压高达210/100mmHg。

经向家属进一步询问病史后得知，老人3年前体检时发现有高血压，但是既没有监测血压也没有服用药物进行控制。医生现场为患者静脉用药降压后，患者鼻血逐渐止住，随后就近送往医院进一步治疗。

120北京急救中心提醒公众，血压高不仅会导致鼻出血，还会导致眼底出血，甚至脑出血。长期高血压对心、脑、肾等脏器均有损害。若症状较重，有严重头晕、头痛、恶心、呕吐、视物模糊、胸痛、呼吸困难、肢体抽搐，甚至意识不清等，及时拨打120送医救治。

入冬后气温变化较大，是心脑血管疾病的高发时节。大家除了注意防寒保暖的同时，还需规律合理地用药。特别是注意对老年人基础病的监测，如定期测量血压及血糖等。一旦发现异常血压升高的情况，切勿惊慌失措。急救医生建议，此时应尽量做到平复心情，静坐或静卧1小时左右后复测血压，如仍较高可适当增加降压药物或去临近的医院就诊。（李洁）