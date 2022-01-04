小心哦 缺铁除了贫血还会伤“心”

说到缺铁，不少人会联想到贫血，缺铁确实是贫血的一个常见原因，不过，你知道吗？缺铁和冠心病的关系也很密切，甚至对冠心病死亡风险也有影响。现在，我们就来看看这究竟是怎么一回事。

铁对人体很重要

铁是人体必需而且重要的一种微量矿物元素。铁不仅是构成人体重要组织器官（如肌肉、肝脏、脾脏、骨髓等）的成分，还参与肌红蛋白和血红蛋白的合成，与体内氧气运输关系密切。同时，铁还参与了体内多种酶的构成。

人体内约有2/3的铁储存在红细胞的血红蛋白中。当人体缺铁时，会造成体内储存铁逐渐耗竭，血红蛋白合成减少，进而导致缺铁性贫血。人体严重缺铁时，可能导致某些疾病发病风险升高。

我国缺铁性贫血患者众多，我国第四次营养调查结果表明，贫血患病率为20.1%，其中一半为缺铁性贫血。可想而知，存在缺铁的人群不在少数。

预防缺铁 可降低中年冠心病风险

最近研究发现，大部分中年人存在缺铁，缺铁与冠心病发病和死亡风险显著增加相关。

德国汉堡大学心脏和血管中心学者发表的一项研究指出，大部分中年人存在缺铁，而且通过预防缺铁，大约可减少未来十年内中年人群10%的新发冠心病病例。

该研究观察了超过1.2万名既往没有冠心病或卒中病史的普通人群，他们平均年龄59岁，根据体内缺铁情况，划分为两类：绝对缺铁，指人体储存铁下降；功能性缺铁，指人体储存铁下降或者供身体循环使用的铁水平下降。在研究之初，60%的参与者存在绝对缺铁，64%的参与者存在功能性缺铁。

中位随访13.3年后分析发现，相比无功能性缺铁者，功能性缺铁者的冠心病风险增加24%，心血管死亡风险增加26%，全因死亡风险增加12%。相比无绝对缺铁者，绝对缺铁者冠心病风险增加20%，但与死亡率无关。

盲目大量补铁 小心副作用

当然，上述研究结果仍需要大规模研究进行验证。但这也提示我们，缺铁不仅会导致贫血，还有可能伤“心”，对于铁缺乏还是要引起足够重视。尤其是特殊人群，应定期检查铁水平，日常膳食注意选择富含血红素铁的动物性食物补铁。那么，日常应如何科学补铁呢？

首先，缺铁常常出现于中老年人、孕产期和哺乳期妇女以及婴幼儿，建议这些人群定期检查，筛查是否缺铁。若存在缺铁，应在专业医生指导下确定合理的补铁方案，切忌盲目大量补铁导致不必要的副作用。

其次，饮食补铁有讲究。根据《中国居民膳食指南》，建议成年女性每天摄入20mg铁，男性为12mg。但是，足够的摄入不等于吸收。我们常说菠菜补铁，但是菠菜中的铁吸收率仅为7%，远低于动物性食物中的铁吸收率。因此，建议大家适量摄入红肉、动物血或肝脏来补铁。另外，多吃柑橘、绿叶蔬菜等富含维生素C的食物可以促进非血红素铁的吸收。

文/刘健（北京大学人民医院）