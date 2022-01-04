吃碳火锅、开空调后在车内睡觉……这些情形警惕一氧化碳中毒
人民网北京1月4日电 （记者孙红丽）北京进入冬季以来，气温持续走低，吃上一顿暖暖呼呼的碳火锅再是惬意不过。
据120北京急救中心官网消息，近日，120北京急救中心对在某餐厅吃碳火锅时突然晕倒和出现头晕不适的2名顾客进行了急救。120北京急救中心提示，吃碳火锅要警惕一氧化碳中毒事件的发生。
120北京急救中心提醒公众，在密闭居室中使用煤炉取暖、由于通风不良、供氧不充分，可产生大量一氧化碳积蓄在室内；使用管道煤气，如果管道老化、漏气、煤气溢出，也同样会造成中毒；使用燃气热水器，洗浴时间过长，通风不良；冬季在车内发动汽车或开动车内空调后在车内睡觉，均可能发生一氧化碳中毒事件。
一旦发生疑似一氧化碳中毒，怎么办？
120北京急救中心提示，应立即开窗通风，将患者从中毒现场转移至空气新鲜、通风良好处，将头偏向一次、及时清理口鼻处呕吐物及分泌物，保持呼吸道通畅，并注意保暖，并及时拨打120急救电话。
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