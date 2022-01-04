运动员用的“彩色胶布”咱普通人能用吗？

相信热爱运动或经常观看体育赛事的朋友经常能看到这样的场景，运动员的肩、肘、膝等关节上贴着花花绿绿的胶布。这些“彩色胶布”有什么作用呢？对于我们普通的运动爱好者，用得上这种“彩色胶布”吗？今天咱们就来细细聊一聊。

彩色小“胶布”的大作用

其实，运动员身上使用的这种“彩色胶布”叫做肌内效贴，简称肌贴。由于肌内效贴有一定的黏弹性，还有特殊的凝胶纹路，所以它会增加皮肤和深层软组织之间的间隙，起到促进静脉和淋巴回流的作用。促进回流之后，软组织会迅速消肿，所以肌贴的主要作用就是消肿止痛。

不仅如此，随着时间的推移和技术发展，肌贴还可以供一些慢性肌肉劳损、慢性韧带松弛的患者使用，有稳定肌肉和关节的作用。

同样是止痛 但肌贴≠膏药

有时候我们的肌肉或关节损伤了，很多患者会选择贴一些传统的膏药来止痛。那么，问题来了，同样是缓解疼痛，传统的膏药和这种运动员用的彩色肌贴有何不同？

传统的膏药里面含有药物成分，通过药物在皮肤表面吸收来消肿止痛；而肌贴一般不含药物成分，利用肌贴本身的弹性和特殊的凝胶纹路来收缩皮肤，起到消肿止痛的效果。

正因为肌贴中不含药物成分，所以受到专业运动员的青睐。

普通运动爱好者 也可用肌贴

肌贴这么好，咱普通人能用吗？答案是：可以，但是需要在专业医生或康复治疗师指导下使用。

爱好运动的人群，如果出现急性软组织损伤、肌腱和韧带劳损、关节不稳定，也是可以用的。但是一定要有专业的人士来帮忙，由专业的医生或康复治疗师，来进行肌贴的治疗。

生活中常见的颈椎病、网球肘、肌腱炎，以及腰肌劳损、韧带拉伤、韧带撕裂等多种情形都可以使用肌内效贴。

肌内效贴主要是靠调整贴部的张力大小来起作用，因此使用时需要根据不同的病症以及受伤部位面积的大小来选择贴布的大小和贴的方式，以确保达到合适的张力程度。

当心使用不当 造成更大伤害

由于普通人不具备判定皮肤内部具体伤情的能力，如果贴得不合适，不仅效果不好，还可能贴出问题。

例如急性的软组织炎症，贴肌贴让皮肤的张力得以缓解，但如果贴得过紧，皮肤张力过大，反而会加重皮肤的损伤。同时，贴肌贴的本意是缓解肌腱和韧带的张力，如果粘贴方式有误，反而会增加肌腱和韧带张力，加重劳损。此外，对于关节松弛的患者，如果贴肌贴的位置错误，原本稳定的部位增强了，相对的，不稳定的部位就变得更加松弛，反而不利于关节的稳定性。

在这里还要提醒大家，肌内效贴只有缓解作用，并没有治疗作用，千万不要因为长期依赖肌内效贴而延误了正规的康复治疗，导致病情加重。

文/高鑫 马勇 （北京大学第三医院）