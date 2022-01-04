破解罕见病“天价药”难题

当前，绝大多数罕见病药品已经纳入医保范围，还有极少数没有纳入，重要原因之一在于这些药品价格太高，有的罕见病药品年治疗费用定价甚至在百万元以上。

罕见病药品价格应降低

近些年，罕见病药品价格的逻辑基本形成——由于罕见病患者相对较少，而罕见病药品研发费用高，所以罕见病药品价格较高，产生的医疗费用较多。因此，从逻辑推演看，要减轻罕见病患者的负担，需要提高其保障比例。

从定性的角度看，这个逻辑的因果关系是不错的，基本反映了市场经济规律的要求及一个国家建立医疗保障的目的。患者的多少、研发费用的高低、药品价格的贵贱以及报销比例，实际上都涉及度量问题。假定罕见病药品的定价在欧美发达国家是合理的，我们就要比较影响价格的各个度量在中国和欧美发达国家的关系。

罕见病患者相对于其他患者较少，这是肯定的。但由于中国人口基数大，国外可以被定位为罕见的疾病，在中国可能并不罕见。除了部分与人种相关的罕见病以外，理论上大多数罕见病发病率在不同国家是一致的。随着近年中国对罕见病的日益重视和医疗水平的提高，从人数来看，中国每一种罕见病患者的数量都远远大于欧美发达国家，也就是说，中国的罕见病市场要远远大于欧美发达国家。因此，从需求的角度看，罕见病药品在中国的价格就应当比欧美市场要低。

罕见病药品研发费用的成本分摊应合理

罕见病药品研发费用高，这也是事实。但研发费用高不是罕见病药品独有的特征，所有的创新药物研发费用都很高。目前罕见病药品一般是在欧美国家研发的，研发费用对于药品生产企业而言是支出，对于其他产业而言就是收入。

研发费用的收入在欧美国家，研发费用的成本分摊也应该在欧美，不应该在中国这类的发展中国家。同时，罕见病药品一般首先在欧美上市，其后是在发展中国家上市，所以为什么要发展中国家来分摊一部分研发费用？治疗SMA（脊髓性肌萎缩）的诺西那生钠，研发费用约为10亿美元，它在欧美市场上前几年的销售额已经达到了20亿美元，企业的研发费用早就收回了，为什么还要发展中国家来分摊这类药品的研发费用呢？

研发费用是企业在定价时要考虑的一部分，但药品价格与研发成本高低关系不大，最终由市场决定。如果企业方想卖高价，而市场无法接受，企业的报价就无法成为市场价格。

从目前纳入中国医保目录的药品看，大多数罕见病药品年费用达上万元，有的达10万元到20万元不等，比一般药品要贵。但是贵要有度，特别是药品，作为必需品，再贵不能超过一个市场的购买能力。如果企业所卖的价格太贵，超过了市场购买能力，药就卖不出去，患者得不到治疗，保障就无从谈起。

一个药品的市场购买力，只能由一个社会的平均收入水平来决定。罕见病药品作为必需品不能细分为高端、中端、低端市场，特别是在我们这样一个发展中国家，罕见病患者绝大多数属于中下收入群体。因此，购买力的衡量就只能以绝大多数的收入、以中下群体的水平来衡量。

罕见病保障机制应在现行多层次医保框架内发挥作用

根据测算，一种罕见病药品的年治疗费用超过30万元，就可以视为天价药品。从这几年医保谈判的情况来看，罕见病药品在中国是可以降到年费用30万元以内的。随着罕见病药品竞争性增强，企业可能把药品年费用降至30万元以内。说明在竞争状态下，企业在药品定价低于30万元时往往依然有利可图。

面对中国这样市场广阔而购买力水平相对较低的情况，相关药企无论是否处于垄断地位，建议都先把昂贵的罕见病药品价格降下来，否则就没有市场。罕见病药品的医保准入，需要先谈价格再谈保障。

罕见病保障机制绝不是建立在天价药基础上的保障机制，也不是脱离现行的保障机制另搞一套，应该在现行的多层次医保框架内发挥作用。也就是说，罕见病保障机制应该是在基本医保、大病保险、医疗救助的基础上，通过政府引导，发挥慈善等社会力量的作用，使罕见病患者的负担减轻。

（作者为国家医保局医药服务管理司原司长。本报记者王美华整理）