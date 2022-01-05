20亿剂！中国是对外提供疫苗最多的国家

非洲的比勒陀利亚、欧洲的凯奇凯梅特、大洋洲的莫尔斯比港……

这些遥远国度、陌生城市的名字，很少有人全部听过，更别提去过；

南美洲的布宜诺斯艾利斯、亚洲的伊斯兰堡、北美洲的墨西哥城……

这些独具特点的美丽城市，不少人心向往之，却很少一一走遍。

小小的中国新冠疫苗却身负使命，到过它们中的每一个。在刚刚过去的2021年里，中国新冠疫苗走遍六大洲120多个国家和国际组织。截至2021年12月，中国已对外提供近20亿剂新冠疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家。

“来了！中国疫苗！”这句话以千百种不同的语言口耳相传，在起伏反复的全球新冠疫情中传递应对的信心。

在中国以外地区，每3次新冠疫苗的接种中，便有一次使用的是中国新冠疫苗。中国新冠疫苗成为全球公共产品，弥合“免疫鸿沟”，为全球疫苗公平分配作出重要贡献。

为结束新冠大流行，从无懈怠

结束新冠大流行，成为全球人民最紧迫的新年愿望。

在不久前的新闻发布会上，世界卫生组织总干事谭德塞呼吁各国更公平地分享新冠疫苗、加强全面防护，2022年有望结束新冠肺炎大流行的严重期。

免疫屏障的建立无疑会为新冠肺炎大流行按下“刹车键”，乃至“终止键”。从5个月前的7.7亿剂，到两个月前的16亿剂，再到今天的20亿剂，中国疫苗生产企业从无懈怠，与病毒赛跑，为在全球不同国家和地区建立免疫屏障源源不断捐助、供应中国新冠疫苗。

“一年来，我们加速扩大产能、践行疫苗合作、致力消除‘免疫鸿沟’，让世界共享中国科技抗疫成果。”国药集团董事长、党委书记刘敬桢说。

“中国的新冠疫苗企业在保障国家需求的同时，成功地向全球供应了疫苗，给世界传递了信心，为世界带来了希望。”科兴控股生物技术有限公司董事长、总裁兼CEO尹卫东说。

扩大产能，提高可及性

在全球建立免疫屏障，新冠疫苗的安全性、有效性、可及性缺一不可。国药与科兴研发的新冠疫苗此前先后被列入世卫组织紧急使用清单，安全性、有效性得到全球认可。

在可及性方面，由于中国新冠疫苗无特殊储运要求，仅需常规的医药冷链运输，在2℃至8℃之间有效期长达一年，这为全球各国形成有效的免疫屏障奠定了重要的可及性条件。

同时，为了提高新冠疫苗可及性，中国企业大幅扩大产能，保障疫苗供应。

通过加强工艺创新研发、实施高标准工程建设、完成符合国际标准的生产线及车间投产，中国疫苗企业快速扩大产能。据介绍，国药集团先后建成3个P3高等级生物安全实验室和6个P3高等级生物安全生产车间，年产能超过70亿剂，以满足国内外新冠疫苗需求。科兴公司在过去一年有多期新冠疫苗生产车间建成并投入运营生产，年产能大大提高。

倾囊相授，合作生产

比起“生产、运输、接驳、交接”一系列流程才能完成新冠疫苗的供应，在当地生产更加便利直接。

就在十几天前的2021年12月22日，缅甸工业部与国药集团中国生物签署新冠疫苗半成品供应协议。不久后，国药疫苗将在缅甸下线，直接供应当地。

通过倾囊相授、合作生产的方式，中国新冠疫苗已经实现了多国的当地生产。国药集团先后与阿联酋、塞尔维亚、摩洛哥等国进行生产合作，并将继续同东南亚及南美多国合作探索海外建厂。科兴公司在埃及、智利等国投资建设疫苗生产工厂、研发中心，不仅帮助当地更高效地获得新冠疫苗，还帮助当地打造更具韧性的疫苗产品生产、供应和分发链条。

加强疫苗科研合作，支持疫苗企业同发展中国家联合研发生产；坚持公平公正，加大向发展中国家提供疫苗力度，落实世界卫生组织提出的2022年全球接种目标；支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早日作出决定，鼓励疫苗企业向发展中国家转让技术……在不久前的G20峰会上，习近平主席提出“团结行动 共创未来”的中国方案，全球瞩目。

迎接2022年，应对新冠病毒持续变异、让更多发展中国家建立起免疫屏障、尽快战胜新冠疫情、构筑全球疫苗防线，中国正以实际行动展现出负责任的大国担当。（张佳星）