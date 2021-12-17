2021中国营养师发展大会暨营养与保健行业博览会落幕

12月12日至13日，中国营养师发展大会暨营养与保健行业博览会（以下简称“大会”）在福建厦门召开，大会以“中国营养师发展 突破与创新”为主题，来自全国各地的营养师、专家约900人共聚一堂，携手探讨营养师职业发展路径，架设多方沟通桥梁，搭建中国高质量营养师发展平台。

大会现场。受访者供图

据了解，本次大会涵盖营养政策解读、健康素养提升、营养师知识更新、营养服务工具与产品展示等主题，将主旨报告、分会论坛、互动体验、展览展示融为一体。促进营养与保健行业“产学研用”，多元协同创新，强化地方联动，行业试点示范，为大健康产业与营养人才之间架设桥梁，推动营养与保健行业产业化进程健康发展。

著名营养专家、中国疾控中心营养与健康所杨月欣在致辞中表示，营养工作是造福人民希望的事业，关系到国家、民族的希望和人民群众的切身利益。近年来，多个文件的颁布为营养事业的发展指明了方向。营养事业的发展需要科学、产业、职业三位一体，缺一不可。她强调，中国营养师事业迎来了发展的春天，要努力提高专业技术，积极推进规范化建设，提升国际影响力和地位，成为健康中国主力军。

原人社部中国就业培训指导中心鉴定中心党委委员、一级调研员姚春生处长，分享了《国家职业教育改革和人才评价最新政策》的主题报告；中国营养学会副理事长、青岛大学营养与健康研究院院长马爱国，分享了《我国营养专业教育发展与机遇》的主题报告；中国疾病预防控制中心营养与健康所科技处处长何丽分享了《合理膳食，健康基石》的主题报告；注册营养工作委员会秘书王晓黎分享了题为《营养师：机遇与挑战并存，未来可期》的主题报告；日本女子营养大学副校长香川靖雄通过视频报告形式介绍了日本营养师和管理营养师的现状及实践成果。

北京营养师协会副理事长、北京协和医院临床营养科主任于康，分享了《临床营养在慢病管理中的策略与作用》的主题报告；中国营养学会原常务副理事长翟凤英教授分享了《营养与美容-功能性食品，吃出健康与美丽》的主题报告；宝宝树商业解决方案中心总经理周小榆分享了《让营养深入人心，以平台力量护航生命早期1000天营养健康》的主题报告；广东康力医药有限公司总裁李延亮分享了主题为《助力健康中国 打造健康家庭》的报告；快手健身负责人郑威分享了主题为《快手为营养与健身行业带来新机遇》的报告；中国营养学会健康管理学分会理事、中关村卓益慢病防治科技创新研究院秘书长王勇健分享了主题为《让个性化营养干预成为可能》的报告。华堂教育执行董事王鑫在大会上为营养师们讲解了《营养师赋能计划》，从多个层面全面托举营养人才，整合资源，为营养师职业发展添砖加瓦。

此外，中国营养师发展大会的十场分论坛于12月13日全面展开，此次分论坛主题涵盖了营养师IP打造、学生营养餐与中央厨房、营养师教育与实践、母婴营养与健康、营养与健康美、肠道微生态研究与健康促进、基层卫生服务与营养健康指导、健康中国茶香世界、植物基食品与素食、肠道微生态研究与健康促进等时下倍受关注的营养健康领域热点，深度剖析营养行业和营养人才培养的创新与未来。