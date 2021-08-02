第一届中国营养科技创新大会近日在京召开

近日，由中国营养学会指导，中营惠营养健康研究院（中国营养学会营养健康研究院）、青岛大学和武汉科技大学共同主办的第一届营养科技创新大会在北京举办。中国营养学会理事长杨月欣、中国营养学会副理事长马爱国、研究员杨晓光和武汉科技大学医学院副院长朱长才担任大会主席。

在大会开幕式上，中国营养学会副理事长马爱国表示，此次会议旨在搭建平台，促进交流合作，高度融合产业需求与科技创新，把科技与人才优势转化为高质量发展的动能，为促进营养学科发展和科技成果转化，全面推进健康中国建设和实现国民营养计划做出贡献。

国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司稽查专员张晋京提出，在食品领域，营养健康的引领作用越来越明显。科学为基础在这当中非常重要，就如会议的主题——创新和科技是食品领域营养健康发展很好的支撑。我国法律法规和标准，对于保障食品安全和质量、合理宣称产品营养和健康的功效，起到了很好的规范作用。大家需要确保在科学的基础上来遵循和实施这些政策，科学地指导消费者，真正助力于改善消费者的健康。

会上，工业和信息化部消费品司食品处处长李强鼓励食品企业着力打造丰富、多元可持续的营养解决方案，满足人民群众日益增长的多样化的营养健康需求。他表示，消费品司将在食品行业继续深入实施增品种、提品类、创品牌的三品策略，把该策略作为推进供给侧结构性改革的重要内容，积极适应消费升级趋势。

国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司副司长田建新认为，本次大会主题鲜明，非常契合当前国家战略，为满足人民不断增长的营养健康需求，产业发展以及科技创新做出贡献。

中国营养学会理事长杨月欣表示，营养科技的应用体现在食品、膳食管理、临床等多个方面，期望行业科学家、医院营养工作者、相关企业科技人员和管理者们通力合作，全面推进营养科技的发展和全民营养健康教育新格局；并希望我们的营养科技越来越好，健康中国早日完成。

据了解，本次大会设四个专题报告会，分别为“循证营养与科学应用”“营养与皮肤健康科学”“营养与全生命周期健康管理”和“食品营养创新与标准法规”，同时还有26个不同主题新成果、新研究、新突破和新进展在会上亮相。

此外，会上还启动了“奶酪营养与创新研究中心”。据介绍，该研究中心由中国营养学会营养健康研究院与上海妙可蓝多食品科技股份有限公司共同建立。此次院企合作共建研究中心，搭建了研究院与企业的共同合作创新平台，突出营养科技支撑和引领，是在国民关心并有巨大需求的重点领域形成优势，培育和繁荣优质产品的有力举措。

中国营养学会副秘书长、中国营养学会营养健康研究院执行副院长王瑛瑶在大会落幕时总结说，此次会议展现了营养科技最新进展和成果，搭建了科学与技术的交流平台，将促进营养研究及食品创新研发与应用的双向快速发展。