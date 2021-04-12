傅园慧：重视肠道健康 释放“健康洪荒之力”

3月29日，科拓生物宣布游泳世界冠军傅园慧成为其首位品牌代言人，科拓生物及旗下益生菌品牌益适优将与傅园慧携手开启“健康洪荒之力”。

“肠道平时不太容易引起大家的注意，当肠道受伤的时候，我们往往是不知道的，肠道问题也会引发身体其他部位产生健康问题。”傅园慧表示，此次担任代言人，也希望能够让更多人开始关注肠道健康，传达关爱肠道的健康理念。她建议，在日常饮食中要注意蔬菜的摄入，注重均衡营养，更好的减轻肠道压力，维持肠道健康。在日常生活中，营养师也会建议适当摄入益生菌，缓解肠道问题。

“作为运动员，我们很多时候都需要运动康复方面的知识来保护自己的肌肉和骨骼，让自己不要再受伤。”傅园慧表示，自己毕业于天津医科大学康复与运动医学系，在日常生活也会帮父母做一些简单的康复来维持健康。康复运动不仅能锻炼身体，对于保护肌肉和骨骼也是至关重要的。

傅园慧表示，对于伏案工作比较多的人来说，可以通过简单的扩胸运动来帮助肩颈和腰背的劳累。在日常生活中，也可以尝试将手臂举起，向上伸展，这个动作能够帮助淋巴系统排毒的同时，也可以缓解手臂因为长时间向下造成的肌肉紧张。与此同时，在玩手机的时候可以选择趴在床上，将上半身撑起来，勾脚夹腿，抬高腿部，从而起到锻炼臀部和腰部的效果，对缓解腰痛和腰间盘突出有一定的效果。