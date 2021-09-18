2021全民健康生活方式主题活动“合理膳食 营养惠万家”举办

为了更好的推广和倡导健康生活方式，落实健康中国-合理膳食行动，2021全民健康方式宣传月暨全国科普日主题活动“合理膳食，营养惠万家”于9月17日启动，人民健康、腾讯视频、咪咕视频等多个网络平台同步直播，百余万公众在线观看了此次活动。活动由中国营养学会副理事长常翠青主持。

中国营养学会副理事长常翠青

此次活动由中国营养学会、中国科协科学技术传播中心联合主办，中国移动咪咕公司承制，安利纽崔莱、美国蔓越莓市场协会、安琪酵母股份有限公司给予支持。

中国科协科学技术传播中心主任郑浩峻、中国营养学会理事长杨月欣出席并致辞。活动中举办了“吃动平衡 健康体重”和“合理膳食 智慧‘三减’”两个圆桌论坛，还特设了“营养厨房”专题，邀请营养专家走进厨房讲解和示范营养健康食谱。

中国科协科技传播中心主任郑浩峻

中国科协科技传播中心主任郑浩峻在致辞中提出，美好生活首先是要健康，而合理膳食是健康生活方式的关键性因素，今年，中国营养学会再次联合中国科协科技传播中心，共同主办“合理膳食 营养惠万家”主题活动，对于倡导健康新食尚、巩固疫情防控成果更加具有特殊意义。希望能够通过我们的努力，将健康饮食和健康生活的知识理念，广泛传播到全社会，让健康中国成为国家强盛、人民幸福的美好现实。

中国营养学会理事长杨月欣

中国营养学会理事长杨月欣表示，举办此次活动的目的是为了落实合理膳食行动，倡导健康生活方式，更好的给大家传播营养健康知识以及合理膳食技巧，让大家通过学习把知识和技能运用到家庭生活当中。近年来，中国营养学会在健康传播方面做了大量工作，包括全民营养周活动的发起和实施、《中国居民膳食指南》的发布和出版、《中国居民膳食营养素参考摄入量》的制订，等等。中国营养学会通过凝聚广大营养科技工作者，不断提升营养健康科普产品与服务供给能力，为“健康中国”建设贡献自己的力量。

随后，两场精彩纷呈的圆桌论坛分别围绕“合理膳食，智慧‘三减’”和“吃动平衡、健康体重”主题展开，由中国营养学会副秘书长姚魁和中国移动咪咕善跑内容总监袁峰主持。中国营养学会副理事长、运动营养分会主任委员常翠青，中国营养学会运动营养分会副主任委员、国家体育总局体育科学研究所教授王梅，中国疾控中心营养与健康所研究员何丽，中国营养学会食物与烹饪营养分会副主任委员、北京市营养源研究所副所长何梅，中国营养学会食物与烹饪营养分会副主任委员范志红，注册营养师于良，涨知识学院营养系内容总监张旭，安琪酵母YE技术总监李沛等嘉宾围绕如何实践智慧“三减”、科学运动、吃动平衡等大众关心的话题进行了讨论。

此外，为说明如何把合理膳食的科学理念运用到日常膳食的准备和制作中，活动特邀中国营养学会食物与烹饪营养分会副主任委员范志红走进厨房，通过设计“一日膳食计划”，现场讲解和示范营养健康菜谱，让公众了解到如何把合理膳食落实到日常的家庭餐桌上，做到“既营养又不失美味”。