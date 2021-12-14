真空拔罐可以哪里难受拔哪里？

拔罐因其具有祛湿除寒，温经通络，活血化瘀，散寒止痛的功效，成为越来越多人青睐的养生保健项目。特别是真空拔罐，较之于火罐更安全、省事，更适合居家操作。问题来了，您对真空拔罐这种操作方式真的了解吗？真空罐是拔得时间越长效果越好吗？今天咱们就来聊一聊大家对真空拔罐的6个误解。

真空拔罐和传统火罐作用一样 真空拔罐与传统的火罐原理相同，是以罐为工具，利用真空的负压，使之吸附于体表穴位，造成局部瘀血，以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用。由于真空拔罐操作简单，居家使用更加安全，近年来更受到大家的认可。

正确的操作方法 被拔罐者俯卧于床上，根据治疗穴位的定位，放置罐器，每次抽气2至4次，以患者能忍受为宜。拔罐时，注意关闭门窗、空调，确保屋内温度适宜。拔罐建议持续时间5至10分钟，可根据自身耐受情况酌情缩短时间，每周2到3次就可以了。

还有不少朋友对拔罐时间、效果、拔罐后皮肤的颜色等等存在一些疑惑和误区，在这里我一并做出解释。

误区：拔的时间越长越好 不少人认为拔罐时间越长效果就越好，甚至认为要拔出水泡才好。其实这样的观点是不正确的！这样做不但伤害到了皮肤，还可能会引起皮肤感染。

建议：拔罐时间最好控制在5-10分钟。如果是皮肤稚嫩的女人、小孩或高龄老人，时间要减半。

误区：同一位置反复拔罐效果好 一些朋友觉得拔一次不成就拔两次，同一位置反复拔，这样才能拔出效果。其实这样做，会对皮肤造成损坏，比如红肿、皮损……那就得不偿失了。

建议：拔罐的时候，可以在多个位置换着拔罐，以增加治疗效果。

误区3：拔罐后可以洗澡 很多人喜欢在拔罐后就立即洗个澡，认为这样很舒服，其实这样做是非常不正确的。因为这时候的皮肤处于一种非常脆弱的状态，这时洗澡很容易造成皮肤破裂、感染。特别是洗冷水澡，由于此时皮肤的毛孔正处于张开状态，汗腺开放，毛细血管扩张，所以很容易受寒着凉，导致寒湿之气入侵人体，有引起肌肉酸痛或感冒的可能。

建议：正确的洗澡时间最好是在拔罐两小时后。拔罐后注意保暖，洗澡水的温度要稍高一些。

误区：哪儿难受就拔哪儿 胸口也可以拔 很多人认为，哪里不舒服就拔哪里。肚子疼或者胸前不舒服，我就拔肚子、拔胸口。其实这样是错误的，胸口疼首先要排除急性心肌梗死，肚子疼也得排除急腹症等情况。家庭保健拔罐要在亚健康状态的时候拔罐，未病先防，真正发病了应该及早去医院排查。

建议：我们通常建议家庭保健拔罐常拔背腰部的督脉、膀胱经。

误区：拔罐颜色越深越好 有的人认为拔罐后，颜色越深越好，这也是错误的观念。拔罐后的颜色只是对身体内在疾病的外在表现，颜色深一般提示受寒，有寒湿邪气；颜色浅一般表示气虚，痰湿体质，所以每个人的体质不一样，拔罐的颜色也是不一样的。

误区：所有人都适合拔罐 有许多朋友认为不管是什么病都可以用拔罐解决，但实际上也有一些疾病不适宜拔罐，比如老慢支、支气管哮喘、心脑血管病的急性期，孕妇及年龄大且有心脏病、吃阿司匹林等抗凝药的，或血小板少、凝血功能障碍的，外伤、皮肤有破损感染、有肿物者不可拔罐。

文/翟树琴（北京老年医院）