高压态势治理保健品行业“乱象”

□ 保健食品企业要持续关注创新研发，把研发做到实处

□ 行业高质量发展，提供更好的产品

□ 对市场宣传、销售等环节提出更高要求

如今，随着人们的消费观念、健康意识不断提升，对保健食品的消费需求也日益旺盛。“养生”“保健”已不再是中老年人专享的生活方式，方便、高效的保健食品已经收获了大批的年轻粉丝。

“新冠肺炎疫情在改变人们工作、生活方式的同时，也使人们更加关注自身和家庭成员的营养健康，保健食品需求呈现多元化增长。”中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋告诉记者，伴随着行业政策红利，目前保健食品备案双轨制正在持续加快深化改革，新功能、新原料探讨也逐步提上日程。

剧增的健康需求推动着我国保健食品行业快速发展，市场规模不断扩大。数据显示，2019年我国保健行业市场规模达2227亿元，同比增长18.5%。预计2021年有望突破3300亿元，保健食品行业迎来快速增长期。

近年来，我国对保健食品行业的整治力度持续加大。在2019年“保健”市场乱象百日行动开展后，行业迅速得到规范化发展，呈现出良性、健康的增长趋势。不过，虚假广告、夸大宣传、消费欺诈等行业乱象仍屡禁不止。

要解决保健品行业的顽疾，政府的严格监管必不可少。2020年4月，国家市场监督管理总局、中央宣传部等七部门联合印发了《保健食品行业专项清理整治行动方案（2020—2021年）》，明确了下一阶段保健食品行业的整治重点，强调保持高压态势，严厉打击当前保健食品市场存在的各类违法行为。这表明，保健食品行业将保持治理的高压态势和建立长效的管理机制。

“在行业进一步规范化发展的同时，保健食品行业‘内卷’成为前进难点。”中国保健协会秘书长徐华峰分析说，目前国内保健食品行业低水平重复、复制，研发投入和创新发展不足，市场夸大宣传，忽视科普或者重视不够，“在健康产业市场规模快速扩容的大潮中，保健食品企业能否用产品和服务满足人民的健康需求，助力健康中国行动各项指标的实现，这既是保健食品产业的发展机遇，也是考验”。

行业如何克服困难抓住发展机遇？厉梁秋坦言，当前，消费者对保健食品的认知和信任度还在逐步建立中。一方面，保健食品企业要持续关注创新研发，要真正提供市场所需求的、人民所渴望的、目前所关注的产品，把研发做到实处；另一方面，要高质量发展行业，提供更好的产品。同时，行业自律也对保健食品企业的市场宣传、销售等环节提出了更高的要求。

维护保健食品行业整体荣誉、推动产业健康有序发展已成为行业发展共识。日前，中国营养保健食品协会、中国保健协会等联合发起“中国保健食品行业正能量行动”倡议，呼吁行业诚信自律，向公众普及保健食品知识，提高公众识别和防范健康风险的能力。

此外，如何引导消费者正确认识、理性消费保健食品，也是当前保健食品行业健康有序发展不可回避的重要课题。

“用户教育仍是重中之重。”京东健康副总裁杨叶介绍说，现在很多用户都是通过直接搜索“成分”寻找商品，仅30%搜索词包含品牌。挑选保健品时，用户对品牌和产品功效关注度最高，对具体产品，则首先关注活动力度，其次才会关注服务保障。