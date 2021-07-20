中国营养学会营养健康院与妙可蓝多联合共建奶酪营养与创新研究中心

7月19日，在第一届营养科技创新大会上，由中国营养学会营养健康研究院与上海妙可蓝多食品科技股份有限公司共同建立的奶酪营养与创新研究中心揭牌，院企合作共建研究中心，搭建了研究院与企业的共同平台，突出了学科引领，是在百姓关心并有巨大需求的重点领域形成优势，培育和繁荣优质产品的有力举措。

中国营养学会党委书记肖荣、中国营养学会营养健康研究院副院长马爱国、执行副院长王瑛瑶、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司CEO任松、副总经理李凤媛等共同为“奶酪营养与创新研究中心”揭牌。

揭牌仪式现场

中国营养学会营养健康研究院副院长马爱国提出，乳制品是合理膳食的重要组成部分。当前我国正处于科技创新、经济转型的新阶段，科技研发，产品创新已经成为企业结构和治理体系的重要领域，更是推动企业发展和经济运行方式现代化的基础资源。

据介绍，院企共建研究中心是中国营养学会营养健康研究院的重要工作之一。中国营养学会营养健康研究院在与妙可蓝多共建“奶酪营养与创新研究中心”后，中国营养学会将把奶酪研究中心的发展纳入整体布局，更作为重要的研究基地，聚集技术、理论和人才，为研究院和研究中心的发展、新品开发提供科技战略支持，为推动乳制品营养健康产业发展发挥积极作用。中国营养学会——营养健康研究院未来将抓好顶层设计，为奶酪营养与创新研究中心出谋划策，做好发展规划，整合科技人才和力量，做好科学研究和产品开发的转换和结合，是要紧密合作、扎根中国大地，做好营养引导，开发更多更好的中国的奶酪产品，用营养科技创新和培育健康奶酪产品。

妙可蓝多CEO任松

妙可蓝多CEO任松表示：“奶酪营养与创新研究中心也是我们研发战略规划的重要组成部分。依托奶酪营养与创新研究中心，我们将和中国营养学会共同打造科技创新研究院，加强我国对奶酪的科学研究和应用创新，同时将奶酪的营养信息完整准确地传递给消费者，推动‘一块奶酪兴盛一个产业’，力争将中国奶酪产业的整体竞争力提升至世界先进水平。”

未来，妙可蓝多将继续加大奶酪研发投入、丰富奶酪工艺设备；参加中国营养学会组织的学术交流活动以及学术研讨活动，通过科研方面的合作和互助，加大奶酪与健康科学的研究以及奶酪知识的科学普及；同时联合国际国内知名高校研究院所，持续以科技创新驱动产品迭代升级。