提高国民健康意识 科研新技术助力肠道健康

人民网北京5月29日电 （记者李彤）5月29日世界肠道健康日，中国保健协会党支部书记张为佳、北京医院消化内科主任罗庆锋、河北御芝林生物科技有限公司副总经理张兰兰做客人民网访谈栏目“人民会客厅”，就肠道健康方面的话题进行深入探讨和交流，助力国民肠道健康水平的提升。

嘉宾做客人民网访谈栏目“人民会客厅”。

提高健康意识 关注肠道健康

张为佳表示，随着国民健康意识的逐渐增加，健康的生活方式也越来越深入人心，越来越多的人开始关注健康。尽管健康意识逐渐提高，但大众在行动上仍有不足，不少人会因为工作或学习过于忙碌而忽视了运动和锻炼。

“世界肠道健康日的设立是非常有意义的，通过设立一些疾病的专门健康日，让更多的人去关注疾病，进一步提高健康意识。”罗庆锋介绍，肠道是人体健康中非常重要的部分，涉及消化、吸收和免疫，很多疾病都同肠道有关。影响肠道健康的因素主要同饮食习惯、生活习惯和生活环境相关。

他强调，群众需要真正具有科学性的科普知识，但是很多科普内容比较片面。希望医务工作者能够积极参与到科普工作中，为大众进行更加全面的科普知识，提供全面、正确的引导，进一步宣传疾病相关知识，让更多的人群关注健康问题。

“肠道对人体的身心健康起着重要作用，在肠道方面的产品更需要关注使用人群的体质差异和长期安全性，维护肠道整体微生态以及肠道黏液层、肠道的机械屏障保护。”张兰兰表示，御芝林积极开展科研方面的探索，并同国内多所高校开展了一系列肠道领域深度研究，希望用现代的科学方法和逻辑证明中药类产品的有效性和作用机理。

新技术助力肠道健康

“随着新技术的发展和进步，肠道健康方面的研究也取得了进展。”罗庆锋表示，新研究带来了治疗理念和治疗方法的进步，且为肠道癌症筛查和早期发现提供了不少新理念和新手段。通过高科技手段进行早癌筛查，做到早发现早诊断早治疗，进一步提升了治愈率，改善了患者就医体验。

“御芝林一直以来也积极推进通过数字化方式，更加精准地满足消费者的健康需求。”张兰兰介绍，御芝林以自主研发为主，开发了一套智能健康管理服务系统，通过数据分析挖掘进行顾客需求画像，重点打造胃肠道消化领域、心脑血管领域以及骨病、血糖、睡眠等系列产品。在中国保健协会的支持下，御芝林建设了数据生态化健康管理基地，利用数据化的手段，将产品研发、智能制造、精准服务进行串联，以客户为中心，开展产品研发、产品营销等系列工作。御芝林也希望通过数据化转型，让更多中老年人和消费者得到精准、快捷的服务，让他们享受到经济、专业、科学的健康帮助。

张为佳表示，大数据、云计算、物联网、互联网在保健行业的应用，为进一步提升健康服务提供了发展机遇。以5G新技术为基础，能够获得更多消费群体在健康方面的数据，从而更加精准地为消费者提供健康服务，促进消费者和企业之间互动，让服务和产品朝着更加高质量的方向发展。此次同御芝林合作建设数据生态化健康管理基地，也希望通过试验的方式，为其他企业提供一些可借鉴的数据和模式，能够更精准地为消费者提供保健服务。

多方发力 促进保健行业健康发展

提升消费者的健康意识是促进保健行业健康发展的重要方面，罗庆锋表示，保健品也好，保健食品也好，可以做一些合理的选择。消费者在使用保健食品时，需要对产品进行充分了解，尤其涉及疾病治疗相关产品，需要在医生的引导和综合分析下进行使用。

“近年来，随着经济社会的进步，保健食品行业发展非常迅速，但是仍然有一些工作需要进一步完善和深化。”张为佳表示，中国有着药食同源的传统，保健食品行业总体发展处于上升趋势，但是也存在一些鱼龙混杂的现象，一些企业存在产品不合规、夸大宣传等不良行为。中国保健协会一直以来也在积极配合监管部门，进一步净化市场，强调产品标准化，规范市场行为，助力消费升级，让更多消费者能够用到合规、安全、有效的产品。

他强调，随着消费升级的影响，大众对于产品的要求越来越高，也越来越精细化。为进一步满足大众多样化的需求，企业在开展产品研发时，可以针对不同人群提供适合于不同年龄段、不同性别、不同职业的产品，进一步满足大众在健康维护方面、健康促进方面的需求，让更多人可以不得病、少得病、晚得病。

张兰兰表示，在市场竞争中，企业为了能进一步提升自身核心竞争力，要自觉规避不理性、不诚信的市场行为，从产品的组方、安全性、有效性、质量控制等方面强化产品内涵，积极响应行业规范化需求，为行业的健康发展贡献自己的力量。