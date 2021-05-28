“科学普硒·国民康健”全国科普巡讲活动启动仪式暨“第五届硒营养与健康高峰论坛”在京举行

5月27日，由中国保健协会科普教育分会主办的全民健康生活方式、全民健康素养促进行动之“科学普硒·国民康健”全国科普巡讲活动启动仪式暨第五届中国硒营养与健康高峰论坛在北京举行。我国地方病学科学术带头人之一王治伦和解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞分别进行了主旨演讲。

中国保健协会科普教育分会会长于菁在论坛上介绍，此次全国科普巡讲活动将发挥中国保健协会科普教育分会科普专家、科普委员和健康教育巡讲员的资源优势，争取地方政府、社区、学校、企业的支持，利用科普讲座、短视频、读书等形式普及硒知识，提高公众对硒与自身健康相关性的认识，科学补硒，从而全面提升公众健康素养和抵御疾病的免疫力。

据介绍，本次大会还举行了新书《“硒”望之光——硒与人体健康》发布会。该书由中国保健协会科普教育分会组织编写。作为此次巡讲活动的科普用书，该书以科学严谨的理论、通俗易懂的语言、简便实用的内容介绍了与硒相关的科学健康知识，可供所有人群阅读参考。