锻炼为何有益大脑有新解

科技日报讯 （记者张梦然）英国《自然》杂志近日发表的一项小鼠研究发现，锻炼能提高那些或对大脑具有保护作用的抗炎因子水平。如果将这些抗炎因子转移到不锻炼的小鼠体内，也能提高它们的学习和记忆力；一小组认知损害患者在坚持锻炼6个月后，体内这些抗炎因子也会有所增加。研究结果对锻炼身体为何有益大脑的机制提出了新的见解。

虽然锻炼对大脑和认知功能的益处已是众所周知，但其背后的机制一直有待阐明。为了确定锻炼是否能让血浆中有益脑功能健康的因子水平上升，美国斯坦福大学医学院神经科学家托尼·韦斯-科雷及其同事，从不运动的小鼠和使用跑步机28天的小鼠体内分别采集了血浆，并将这些血浆注射到不运动的年轻小鼠体内。

研究发现，注射了跑步小鼠血浆的小鼠，其海马细胞增殖和存活率显著增加，这与在运动小鼠体内观察到的由跑步产生的直接效应类似。注射了跑步小鼠血浆的小鼠，其环境和空间的学习以及记忆力也有所增强。

研究人员对这些血浆进行了蛋白质组学分析，并发现特定因子在锻炼产生的抗炎作用中起到了关键作用，比如簇集蛋白。静脉注射簇集蛋白在急性大脑炎症小鼠模型和阿尔茨海默病小鼠模型中均表现出抗炎作用。他们还发现，在进行6个月的身体锻炼干预后，20名轻度认知损害患者血浆中的簇集蛋白水平有所上升。

研究结果表明，血浆中可能存在对大脑有益的可转移的抗炎“运动因子”；研究还为开发阿尔茨海默病这类疾病的治疗手段指出了新方向。