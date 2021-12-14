关节被定住 警惕类风湿关节炎

您有没有过这样的体验，躺了一宿早晨起来，或者维持一个姿势时间久了，就感觉整个人被“定”住了，关节活动困难，慢慢才能缓过来。这种关节晨僵如果达到一定时间，很有可能是类风湿性关节炎作祟。

晨僵的具体表现？

晨僵是晨起或病变关节维持在同一姿势较长时间时，关节活动迟钝或困难，活动后可逐渐减轻。

晨僵常表现为在清晨醒来后，感到受累关节及其四周肌肉发僵、活动不灵活、握不紧拳，甚至连扣衣扣、梳头、刷牙等都难以完成，需要慢慢活动后，这种僵硬绷紧感才得以减轻或缓解。晨僵不一定局限在手指、脚趾等关节，也可能发生在膝、肘、肩、颈、腰背等全身各个关节。

晨僵可能出现在单侧或双侧，也可能呈游走性，不固定在某一个关节，而是从一个关节转移到其他关节。

如何计算晨僵时间？

晨僵时间的正确计算方法，应从病人清醒后出现僵硬感算起，到僵硬感开始减轻时为止，通常以分钟计算。

我们的身体为什么会晨僵？

在睡眠或活动减少时，受累关节周围组织渗液或充血水肿，引起关节周围肌肉组织紧张，而使关节肿痛或僵硬不适。晨僵的发生还可能与肾上腺皮质激素分泌延缓、关节滑液黏稠度增高等因素有关。

超半个小时的晨僵 需警惕类风湿关节炎

类风湿关节炎病人在早期、急性期或病情活动期均有晨僵出现，持续时间和滑膜炎的严重程度成正比。

严重病人在醒着的时候可“全天”持续不止，尽管这种持续的发僵感严格地说已大大地超出晨僵的范围；病情好转时，晨僵时间缩短或减轻，病情缓解时可完全消失。晨僵是观察和判定病情轻重的重要指标之一。一般晨僵时间超过30分钟需警惕类风湿关节炎。

当然，晨僵虽然可能是类风湿关节炎的早期信号，但出现晨僵不一定都是疾病。因为晨僵还有生理性与病理性之分，生理性的晨僵应与病理性的区别开来。例如老年人有轻度晨僵属于正常的生理现象，时间一般短于15分钟，程度亦较轻，且易于缓解。倘若晨僵持续时间长（超过30分钟）或伴有关节肿痛，则有临床意义，提示是病理性的，有潜在疾病存在。

文/田小兰 （中日友好医院）