外防输入为何有相当难度？ 权威专家这样分析

当前，新冠肺炎疫情全球大流行仍处于发展阶段，周新增确诊病例继续超过400万例，死亡率出现上升，奥密克戎变异株进一步增加了疫情不确定性，我国外防输入压力持续增大。

流调溯源结果显示，武汉疫情后的四十多起聚集性疫情都是境外输入造成的。外防输入为何有相当难度？口岸防控方面还有哪些薄弱环节？未来还会采取哪些措施？为此，多位专家进行了权威分析。

外防输入必须成为防控的重中之重

在11日国务院联防联控机制召开的发布会上，疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年从两大方面分析了外防输入的难点。

他表示，一方面我国的口岸、边境从数量上是众多的，点多、线长、面广，尤其是一些陆路口岸，往往缺乏一些天然屏障，给疫情防控带来了很大的困难。另一方面，新冠病毒既可以通过人来进行传播，也可以通过物进行传播，这种人物都可以传播，对防控增加了难度。

他进一步表示，这种病毒疾病谱真正有显性临床症状的占比和无症状占比的比例，和一般呼吸道传染病是有区别的，也就是无症状感染者占有相当的比例。即使在有症状当中，不会像SARS、鼠疫等疾病，有比较特征性的、明确的症状和体征，还有相当一部分是非典型性症状，就是轻症病人。医务工作者，包括老百姓，也难以识别和发现。同时，这种疾病的传播途径是容易实现的，既有呼吸道的传播，也有接触传播，当然也不排除其他的传播途径，尤其是可以通过物品和冷链进行传播。

“针对上述这些情况，从科学上来说，人类对这种疾病、对这种病毒的了解和认识仍然缺乏，有知识空白点。”梁万年说，外防输入有相当难度，但是外防输入必须成为我们国家防控的重中之重。

有条件的口岸城市可研究设置疫情缓冲区

近期我国发生的本土聚集性疫情，都是境外疫情经口岸城市输入，暴露出一些地方疫情监测预警不及时、高风险岗位人员闭环管理不落实、定期核酸检测流于形式、交通运输工具和相关物品消杀不到位、集中隔离场所管理不规范、疫情应急处置不够科学精准等问题。

对此，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，一方面，口岸城市要加强宣传引导，争取广大群众对防疫措施的理解和支持，动员群众积极参与并配合疫情防控工作。另一方面，要把民生工作与疫情防控工作同步研究，定期排查生活物资供应的苗头隐患，及时解决群众反映的突出问题，保障群众的基本生活，让我们的疫情防控措施变得更有温度。

近期国务院联防联控机制印发的《关于加强口岸城市新冠肺炎疫情防控工作的通知》中，要求各口岸城市要建立口岸防控专班，落实各项防控措施的职责分工和责任人，做到常态化防控措施全流程、全链条落实到位和全面覆盖，有条件的口岸城市可研究设置疫情缓冲区。

并且，还要求从各省（自治区、直辖市）确定口岸城市范围并公布之日起至2022年3月15日，离开陆地边境口岸城市人员需要持有48小时内核酸检测阴性证明，前往陆地边境口岸城市的人员抵达后至少要进行1次核酸检测。陆地边境口岸城市要做好旅游限流、风险提示等工作。

此外，梁万年表示，无论有疫情还是没有疫情的地区都应该加大疫情防控措施的落实力度。一是提振信心，克服麻痹思想、厌战情绪。二是要切实做好常态化的快速平战转换。三是要加强流行病学的疫情研判、流行病学调查以及疫情处置能力建设，包括演练和培训。四是要切实落实四方责任，真正让联防联控、群防群控落地。五是要强化基层的防控能力，包括对社区和个人进行培训、进行演练，进而提升基层能力。

我国监测体系具备及时发现奥密克戎变异株输入病例的能力

奥密克戎变异株引发全球关注，新型变异株在国外出现和蔓延较快，在此形势下，我国在外防输入构成上有何安排？

对此，吴良有表示，目前来看，奥密克戎变异株是否比德尔塔变异株具备更强的传播力和免疫逃逸风险，还需要进一步观察。奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，而且我国监测体系具备及时发现奥密克戎变异株输入病例的能力。

吴良有表示，关于对奥密克戎变异株的科学认知、流行风险，也会及时向社会公布。广大群众应该继续保持良好的卫生习惯，坚持科学佩戴口罩、勤洗手、不聚集等有效的防控措施，共同抵御新冠病毒变异株带来的风险。

“新冠病毒疫苗接种仍然是疫情防控工作的有效手段。要进一步提高重点人群接种率，为疫情防控工作赢得主动。”吴良有强调。

据悉，下一步，国家卫生健康委将严密跟踪奥密克戎变异株在全球的流行趋势，继续坚持“外防输入，内防反弹”的总体策略，严格落实入境人员和货物管理，严防奥密克戎变异株的输入和传播，加大对奥密克戎变异株的研究，为我国精准化防控和疫苗研发等工作提供科技支撑。