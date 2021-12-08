提高儿童免疫力 吃药、进补都不靠谱

又到一年流感暴发季，不少儿童“中招”。孩子生病是让父母最头疼的事，为了增强孩子们的免疫力，免受疾病侵袭，家长们尝试了各种方法，给孩子吃乳铁蛋白、牛初乳、益生菌、匹多莫德、脾氨肽等，还有各种营养品、中成药……

天津市儿童医院风湿免疫科主任医师马继军在接受科技日报记者采访时表示，截至目前，并无能真正提高儿童免疫力的营养品或药物。

免疫力并非越高越好

马继军介绍，免疫系统是人体自身的防御机制，可抵御外界病原微生物的入侵，从而最大程度地帮助人体避免各种疾病的发生，它工作时产生的防御能力就被称为免疫力。

马继军解释，人体的免疫系统是一个庞大的网络结构，有司令部、执行细胞等。若人体被细菌等病原感染，免疫系统就会通过司令部下命令，而后由中枢“调兵遣将”，把白细胞、淋巴细胞这些适应性免疫执行细胞调动过去抵抗感染，淋巴细胞产生的免疫球蛋白、补体和一些细胞因子也会参与到抵抗感染的“战斗”中。

免疫系统除了有抗感染功能外，还有清除异己、免疫监视、清除突变细胞等功能。如果免疫系统发生异常，不仅会导致抗感染能力的下降，还会出现其他一些反应，比如过敏、自身免疫现象以及肿瘤的发生。

但免疫力也并非越强越好。“免疫力过高会引发其他问题。”马继军打了个比方，当细菌、病毒这些“敌人”入侵我们的身体时，免疫系统要调动“军队”进行抵抗，但是如果免疫力过强，即我们身体里的“军队”过多过乱，就形成了“军阀混战”，不仅不能抵御外来入侵的“敌人”，还可能会发生“内讧”，将自身的细胞组织也当作“敌人”进行攻击、破坏。

“这种‘内讧’有时会非常厉害，比细菌病毒感染对人体的危害还要严重。”马继军说。

随着年龄增长儿童免疫力逐渐增长

“儿童之所以比成人更容易被细菌、病毒钻‘空子’，是因为儿童自身的免疫力较弱，6个月到3岁的儿童处于生理上的免疫功能不周全时期。”马继军表示，这不是异常情况，对于大多数儿童来说，这是非常正常的现象。

早在胚胎时，婴儿的免疫器官和免疫细胞就开始发育了。当婴儿出生时，其免疫系统的四大组成部分：B淋巴细胞、T淋巴细胞、吞噬细胞和补体系统的功能还不够完善，其功能仅是成人的一部分。比如，免疫系统中的B淋巴细胞产生的五类抗体中，仅IgG在胚胎晚期可通过胎盘为婴儿提供部分防御能力，其余四类抗体（IgA、 IgD、IgM和IgE），除IgM在胚胎期有少量产生外，另外3种则需靠婴儿自身的免疫系统产生。

“除此之外，婴儿出生后，若得到6个月的母乳喂养，则在此期间还会从母乳（特别是初乳）中获得少量抗体和免疫球蛋白抗体，但球蛋白抗体有代谢周期，会随着婴儿自身的代谢而逐步减少、消失。而此时，婴儿自身免疫系统还尚未发育健全。”马继军介绍，好在6个月前，婴儿接触病原体的机会比较少，因此很少有机会被细菌或病毒感染。而到6个月后，这种机会逐步增加，这也是婴儿长到6个月后容易生病的直接原因。

“不过，家长们也不必过分担心，像感冒包括流感，其实都是普通的病毒感染，儿童经过治疗很快就会好转。而随着年龄的不断增长，儿童的免疫系统也会逐渐发育成熟。而且恰恰是在每一次感染的过程中，儿童的免疫系统得到了锻炼，进而‘战斗力’增强，让免疫功能得到进一步完善。”马继军说。

提高免疫力的关键在日常生活

虽然提升儿童免疫力非一朝一夕之功，但还是有不少家长寄希望于保健品或药品，希望这些“外挂”能帮助儿童快点提高免疫力、少生病。

“在临床上，把那些市面上销售的号称能增强免疫力的药统称为免疫调节剂，但目前免疫调节剂的效果并不是很明确。”马继军表示，比如益生菌，虽然可以改善儿童肠道内环境，但是对于免疫力的提高并不起决定性作用；又如牛初乳，它里面含有的免疫球蛋白确实有增强免疫力的作用，但作为饮料其中的免疫球蛋白含量可能非常有限。

那么，家长该如何帮助孩子提升免疫力呢？

“除了做好儿童的日常护理外，还可以从饮食入手。”天津市儿童医院营养科主任杨军红在接受科技日报记者采访时表示，食物中所含特定的营养物质对提升宝宝的免疫力起着关键作用。机体在维持一定的免疫能力，以及对病原体产生免疫反应的过程中，都需要蛋白质、脂肪酸、维生素、微量元素等各种营养素的参与。因此，均衡的营养不仅能满足人体的需要，而且对预防疾病、增强免疫力也有着重要作用。

“儿童饮食中，‘均衡’二字最为重要。”杨红军强调，要合理摄取高蛋白食物，加强补充维生素，适量摄入膳食纤维，重视无机盐的摄入。

现在已经入冬，在这个时节儿童在食物的选择上可考虑增加一些像牛肉、鱼、鸡等肉类食品。

到了冬季，宝宝容易患呼吸道感染等疾病。如果能够摄入足够的维生素，就能有效增强他们身体的免疫力。大白菜、圆白菜等蔬菜中维生素含量都比较丰富，还可以多吃些白薯、马铃薯等薯类食物，它们均富含维生素C、维生素B和维生素A。多吃薯类，还有清内热、去瘟毒作用。另外，动物的肝脏富含维生素A，冬季里也要让宝宝适当多吃一些。当然，新鲜水果也不可少。适宜冬季吃的水果有苹果、梨、橙子等，不适宜过量吃的水果有柿子、杏、李子等。

膳食纤维能调节食物的吸收和排泄，保持大便通畅，这对于身体内毒素的排出十分有利；另外，膳食纤维还有控制体重的作用。所以，要让儿童多吃玉米、高粱米等粗粮，黄豆、红小豆等豆类食品以及菠菜、芹菜等蔬菜，它们都含有较多膳食纤维。

医学研究表明，如果体内缺少无机盐人就容易怕冷，如钙、铁、锌、钠、铜等无机盐都是寒冷气候条件下比较容易缺乏的营养素，而牛奶、动物肝脏、绿色蔬菜、豆制品、海带、紫菜等食品中都富含这些营养素，是儿童冬季首选的抗寒食物。

生冷的食物不易消化，容易伤及儿童幼小的脾胃，尤其是对那些脾胃虚寒的宝宝，冬天的食物更应以热食为主。

“此外，还有一些生活习惯也会让儿童在冬季远离疾病。比如鼓励儿童多进行户外运动，家长勤开窗通风，少带孩子去人员密集的场所，及时增减衣物，按时接种预防各种传染病的疫苗等。”马继军指出，需要着重强调的是，家长一定要给孩子按时接种疫苗，虽然接种疫苗后不代表一定不会感染，但是接种过疫苗的孩子即使感染相应病原，病情也会较轻、病程相对较短。（陈曦）