奥密克戎“应激反应” 未来抗疫常态？

与奥密克戎有关的动态正在全球范围内滚动更新。11月24日，南非首次向世卫组织报告发现新型新冠病毒变异株B.1.1.529。不到两天后，世卫组织将其定义为继“德尔塔”之后的第五种“关切变异株”，以希腊字母“O”命名，发音为“奥密克戎”。11月30日，世卫组织最新每周流行病学报告统计显示，奥密克戎变异株已在19个国家和地区出现，覆盖全球五大洲。同一天，荷兰报告说，奥密克戎变异株在南非报告首例病例之前已进入欧洲，该变异株的传播时间线被前移。

世卫组织此前曾多次表示，新冠病毒的变异总体呈加快趋势，现有证据表明新的变异毒株加剧了新冠肺炎疫情在全球的扩散。按照世卫组织总干事谭德塞的说法，“许多人可能认为新冠疫情处理得差不多了，但它和我们还没完。”

美国全国公共广播电台（NPR）11月29日文章称，奥密克戎是新冠大流行远未结束的最新证据。这意味着新冠病毒很可能还会继续发生变异，此次全球各国面对奥密克戎产生的“应激反应”，或许将成为未来常态化抗疫的一种预演。

各方反应速度明显加快

新冠肺炎疫情暴发已近两年，令人欣慰的是，长时间抗疫滋生的抗疫疲劳，并没有拖慢各国政府应对奥密克戎的反应速度。目前至少有44个国家和地区对最先报告该变异株的非洲相关国家实施了旅行限制；以色列、摩洛哥和日本相继宣布关闭边界，禁止所有外国旅客入境，摩洛哥甚至把本国公民也列入“封国”禁令对象范围。更多国家升级了疫情防控措施。

奥密克戎警报的迅速拉响，与世卫组织对其传播风险的快速定性有关。作出将变异病毒标记为最高关注等级“关切变异株”这一动作，世卫组织在评估“德尔塔”变异株时用了72天，这次面对奥密克戎只用了不到两天。有分析指出，这表明人们对新冠病毒的了解正在逐步加深。

世卫组织11月29日发布文件称，奥密克戎毒株在全球范围造成感染病例激增的风险“非常高”，并可能给部分地区带来“严重后果”。尽管这一变异株眼下存在“相当大的不确定性”，但初步证据显示，该毒株发生的突变可能使其具有免疫逃逸能力，同时传播能力增强。不过，世卫组织迄今未收到关联奥密克戎毒株的死亡病例报告。

应该对奥密克戎感到恐慌吗？

根据世卫组织的通报，全球目前尚无奥密克戎变异株传播力、致病性、二次感染风险和免疫逃逸能力等方面的系统研究数据。对于奥密克戎出现的原因、对现有疫苗的免疫逃逸能力等人们关心的问题，目前也无权威定论。

信息在一定程度上陷入真空状态，加剧了恐慌和怀疑情绪的蔓延，金融市场的反应最为直接。世卫组织11月26日发布有关消息后，美国纽约股市三大股指当天跌幅均超2%，欧洲和亚洲股市主要股指也显著下跌。美国政府释放石油储备也无法撼动的国际油价，当天跌幅超过10%。美国外汇交易平台坦帕斯公司表示，投资者担忧新型变异新冠病毒会令全球经济复苏脱轨，导致从亚洲到欧美的全球主要股市出现暴跌。

新型新冠变异毒株带来的实际负面影响有多大，仍有待进一步观察研究。最先报告奥密克戎变异株的南非居民接受媒体采访时表示，当地并没有因为该毒株的出现而引发恐慌，迄今为止仍平稳如常。南非卫生部长法赫拉11月29日说，没必要对奥密克戎感到恐慌，因为之前也遇到过其它新冠变异毒株。

此外，虽然感染奥密克戎变异株的病例短时间内在多国出现，世卫组织在11月30日的报告中指出，当前在全球流行的主要毒株仍是“德尔塔”，其他变异毒株的流行率持续下降。在过去60天搜集的839119份病毒基因序列样本中，99.8%的样本为“德尔塔”毒株，奥密克戎毒株占比不到0.1%，仅有159份。

另据多名医学专家的临床观察，感染奥密克戎毒株的患者通常症状较轻，几乎没有重症出现。南非医生乌本·皮莱11月29日在新闻发布会上介绍说，近期就诊的多数患者出现了类似流感的症状，比如干咳、发烧、肢体疼痛等，但住院病例没有大幅增加。欧洲疾病预防与控制中心主任阿蒙11月30日也提到，截至当日，全欧范围内有10个成员国共报告42例奥密克戎感染病例，另有6例疑似病例，这些病例大多有非洲国家旅行史；到目前为止，所有感染者都只表现为轻微症状或无症状，没有重症和死亡病例。

对现有疫苗之于奥密克戎的效力，相关各方大多持谨慎乐观态度。世卫组织首席科学家苏米亚·斯瓦米内森指出，目前应该假设现有疫苗将在面对奥密克戎时提供一些保护——即使这种保护能力不是那么强。南非高级卫生专家萨利姆·阿卜杜勒·卡里姆也指出，基于目前了解的情况，现有新冠疫苗可能对奥密克戎毒株同样有效，尤其是在减少住院治疗病例和重症患者方面仍有较高效力。

抗击疫情全球协调合作仍然不足

鉴于接种新冠疫苗仍被认为是抗击变异毒株最有效的工具之一，世卫组织再次敦促194个成员加快推进新冠疫苗接种，特别是提高高风险人群的接种率。在11月29日召开的世卫大会特别会议上，“疫苗公平”议题再次被重点提及。

世卫组织总干事谭德塞当天表示，奥密克戎变异株的出现，显示出病毒正不断寻找全球防疫战线的弱点——它已经在接种率不到7%的非洲大陆找到了这个突破口。世卫组织和科学家们长期以来一直警告，只要世界上大部分地区的人们没有接种疫苗，新冠病毒就会继续繁衍和进化，产生新的突变。谭德塞还指出，世界上超过80%的疫苗被送往20国集团（G20）国家，低收入国家——其中大部分在非洲——只收到了所有疫苗中的0.6%。非洲联盟疫苗交付计划联合主席阿拉齐亚更是直言，发达国家要为奥密克戎的出现负责，因为世界无法公平、迅速地分配新冠疫苗，这是富国抢购、囤积疫苗的结果。

全球协调与合作的不足，直接解释了当变异毒株突然来袭之时，各国为什么如“惊弓之鸟”般纷纷边境落闸。世卫组织11月30日警告称，全面旅行禁令无法阻止新冠变异毒株奥密克戎的国际传播，只会给人民生活和生计造成沉重负担，进而对全球抗疫努力产生不利影响。南非政府已经两次表达了对其他国家或地区发布旅行禁令的不满，认为其快速上报新变异毒株的行动反而遭受了惩罚。谭德塞敦促各国保持镇定，对奥密克戎作出“合乎理性”的反应。