家有一老，新冠疫苗究竟打还是不打？专家这样分析

“以这次新冠肺炎疫情为例，在世界范围内，老年人的得病率、加重率以及死亡率比较高。提倡老年人接种疫苗，正体现了以预防为主、以健康为中心的理念。”日前，中国工程院院士钟南山表示，“六十岁正当年”，对于现在的老年人来说，不仅要追求生命的长度，也要提高生命的质量，并呼吁广大老年人积极接种疫苗。

第七次人口普查的数据显示，我国60岁以上的人口达2.64亿。截至今年11月29日，我国60岁以上老年人接种新冠疫苗人数为21517.9万，即现在还有5000万左右的老人没有接种新冠疫苗。

老年感染者发生重症和死亡的风险更高

日前，北京市疾控中心发布《北京疾控致老年朋友及家属的一封信》。信中提到，老年人常伴有高血压、糖尿病、冠心病等慢性基础疾病，免疫力相对较弱，因此老年人群感染新冠病毒的风险更大，感染后转为重症、危重症的比例更高。研究和大规模接种数据显示，新冠疫苗可有效预防感染，显著降低重危症。专家强烈建议老年人，不仅要尽快接种全程两剂疫苗，还要在完成两剂疫苗接种6个月后及时进行加强免疫，以期获得更好的保护效果。

在近日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，多位专家也呼吁老年人加快疫苗接种，适时尽快接种加强针。

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，我国广东、江苏散发新冠肺炎疫情的数据分析表明，接种了疫苗的老年人，出现重症的风险明显低于未接种疫苗的老年人，出现重症的感染者中，90%以上是没有接种疫苗的。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆分析新冠感染之后出现重症的两个重要因素，一是年龄，二是基础性疾病。

“这两个因素在老年人当中占的比例还是非常大的。所以，这些人群感染了新冠之后，出现重症、死亡的比例比较高。”王华庆说。

“老年人感染之后，住院比例较高，需要抢救的比例也较高，住院时间更长，对医疗资源占用也比较多。接种疫苗是预防老年人发病最好的办法。”王华庆表示，各国之所以把老年人作为接种疫苗最优先的对象，也是考虑了这些因素。目前我国“外防输入、内防反弹”压力很大，建议老年人如果符合接种条件，应接尽接，既保护自己，也保护家人。

老年人不良反应略低于成年人

目前，我国使用的疫苗，按照相关审批要求，在获得有关机构批准附条件上市或紧急使用前，均开展了包括老年人在内的全人群的I、II、III期临床试验，显示疫苗具有良好的安全性。

郑忠伟介绍，目前为止，我国疫苗在境内外60岁以上老人当中的接种数量已经超过了5亿剂次，国外最高龄的接种者是106岁，国内最高年龄接种者也是106岁。疫苗在这5亿多剂次以及在高龄者接种过程中都显示出良好的安全性，而且老年人不良反应略低于成年人。

“我国疫苗的整体副作用较低，接种后发热的比例大概是17.61/100万，一般不需要处理。严重过敏反应低于千万分之一，只要及时处理就没有大碍。总体来说，我国目前接种的几款新冠疫苗安全性指标好于平常年份接种的各种疫苗。老年人除了曾有过接种疫苗后发生过敏性休克或者喉头水肿的情况，以及正在发烧或者处于感染性疾病和神经系统疾病的急性发作期等情况外，均可接种新冠病毒疫苗。”郑忠伟说。

“老年人接种（疫苗）不管是一针也好、两针也好，抗体水平下降得比较快，保护效力随着时间的延长也在降低，和成年人相比，下降幅度更大。同时，老年人是重症和死亡高风险人群，从这两个角度来说，老年人需要通过加强免疫来提高免疫水平。”王华庆强调。

河北省疾病预防控制中心提醒，身体健康良好的老年人应该接种新冠病毒疫苗。有基础性疾病的老年人，接种前，一定要确认基础病控制良好并处于稳定期，如果不能确定自己是否处于稳定期可以咨询医生，在药物控制良好、病情稳定的情况下可以接种新冠病毒疫苗。接种前一天，好好休息。

不出门也需接种疫苗

现在，有一些老年人常年居家生活，出门较少，思想上存在“感染风险小，接种疫苗意义不大”“不接触外来人员，不需要接种”等想法。在农村尤其是医疗条件相对较差的地方，部分老年人处在观望状态，未完成疫苗接种。

对此，王华庆表示，传染病的发生需要有传染源，还有传播途径，更重要的是只要有易感人群，不管在城市还是在农村，包括偏僻的地方，都会发生。他认为，在农村，尤其是偏僻、医疗救治条件相对差一些的地方，疫苗接种工作更需要做到位。“一些老年人平常可能在偏远的地区不外出，但是现在交通越来越便利，人员交流越来越频繁，传染源一旦到了这些地方，老年人如果没有免疫力，都容易感染疾病。感染之后重症、病死风险高。”

郑忠伟也强调，接种疫苗是对老年人最好的保护措施。“年轻人接种疫苗比例越来越高，很多年轻人即使发生了感染，表现的症状也是很轻的，甚至无症状。当他们回家看望老人，特别是在逢年过节和老人团聚时，完全可能存在把病毒带回家感染老人的风险，这就会给没接种疫苗的老人带来巨大的感染风险。另外，老人一旦出现了重症和死亡情况，给家庭带来的悲痛和负担也是非常巨大的。”（来源：综合国务院联防联控机制发布会、北京市疾控中心、河北省疾病预防控制中心、中国青年报等）