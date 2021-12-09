蹲久了起立眼前发黑 是心脏的问题吗？

王阿姨今年57岁，平时身体很好，是家里务农的好手，可是，前几天却因为晕倒住进我们医院。

回想发病过程，王阿姨当时正在院子里蹲着剥玉米粒，这时候邻居过来串门，她站起来想去开门，却突然觉得眼前一黑，脑袋一阵发晕，接着就倒下了。王阿姨说，晕倒前的几天也有异常，蹲着干活的时候没事，但一站起来就觉得眼前发黑，可是过几分钟就能恢复，没想到这次竟然晕了过去。

临床上像王阿姨这种情况并不少见，蹲久了站起来觉得眼前发黑，这是怎么回事呢？今天，我们就来详细说一说。

眼前发黑 问题多半出在这儿

其实，眼前发黑，这是脑部缺血的表现。从蹲下到站立起来，这是一种体位的变化，这种体位的改变会影响人体血液的分布。

当人体长时间蹲着或坐着，下肢血管受压，血液循环受阻，这时候突然站起来，下肢血管受压的情况一下子解除，由于重力原因，全身血液迅速流向腰部、腿部。这样一来，回流到心脏的血液量就会减少，血压下降，上半身特别是脑部容易出现缺血。

对正常人来说，这时候体内会马上启动血压调节机制，加快心跳，加强心脏收缩，升高血压，向全身输送更多血液，避免出现供血不足。若是由于某些原因导致调节过程出现问题，从蹲下到站立时血压会突然下降，引起一过性脑供血不足，从而出现短暂的眼前发黑（黑蒙）、头晕，甚至晕厥等症状。

这种当体位变化，快速站立时出现血压下降的情况，医学上称为“体位性低血压”。

这些人群久蹲 更容易犯晕

临床上，常常通过卧立位试验来筛查体位性低血压。简单地说，就是测量卧位和直立位的血压变化，如果直立3分钟内收缩压下降≥20mmHg或者舒张压下降≥10mmHg，就要怀疑体位性低血压了。

一般来说，体质比较弱、身体较瘦小、长期不锻炼或者年龄较大的人，容易出现体位性低血压。另外，某些疾病，如急性心肌梗死、应激性心肌病等导致的心原性休克，脑肿瘤、脑梗塞、颈动脉狭窄等情况，也可能出现体位性低血压。

“体位性低血压”需要吃药吗？

不过，即使属于上述易患人群，也不用太担心。平时多注意，可以避免出现严重症状。生活中，要注意这四个细节：

放慢动作 变换体位的时候缓慢一些，不要猛地站起来，给身体一点反应时间。

保持运动 平时多运动，可以加强体内血压调节能力，减少体位性低血压的风险。

规律作息 每天应该保证充足的睡眠，避免熬夜导致血压波动。

定期监测 及时就医 建议中老年人在家定期监测不同体位的血压情况。如果在变换体位后出现短暂头晕、眼前发黑等症状，可以到心内科做进一步检查确诊，排除其他疾病。对于症状严重、发作频繁的患者，需要在医生指导下采取药物治疗。

敲黑板

蹲久了站起来眼前发黑，很可能是由于体位性低血压引起的脑部缺血症状。

可以在家测量卧位和站立位血压来筛查体位性低血压。

变换体位放慢速度，日常多做运动，养成正常作息习惯，定期监测血压，发现症状及时就医，可以避免由于体位性低血压导致的晕厥、跌倒等严重事件。（刘健 北京大学人民医院）