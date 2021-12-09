没错 瘦人也会得脂肪肝

刘阿姨今年51岁，不吸烟不饮酒。几天前，刘阿姨拿到刚做的体检报告，却被告知自己得了脂肪肝，转氨酶还有了轻度升高。刘阿姨非常不解，自己身高168厘米，体重65公斤，既不胖，又不饮酒，朋友都羡慕她有个好身材，怎么会得脂肪肝呢？

不是胖人才会得脂肪肝吗？带着这些疑问，刘阿姨来到医院复查。在做了腹部超声和无创肝脏硬度+脂肪含量测定后，医生告诉她确实患上了脂肪肝。这是怎么回事?

“瘦型脂肪肝”并不在少数

随着大家生活水平的提高和生活方式的改变，脂肪肝的发病率逐年升高，已成为我国慢性肝病甚至肝硬化、肝癌的主要病因。人们常觉得得脂肪肝是胖子才有的事。的确，脂肪肝与肥胖密不可分，肥胖人群更易合并脂肪肝。

但临床上越来越多的脂肪肝患者看起来身材不错，这就是所谓的“痩型脂肪肝”或“非肥胖型脂肪肝”。

一般来说，我们是通过体重指数来衡量是否肥胖。最新的数据显示，在体重指数正常的人群中，平均每6个人就有一个患脂肪肝，这个数目不容小觑。而且这类脂肪肝患者其实病变程度并不轻，有一部分还可能出现脂肪性肝炎，导致转氨酶升高，甚至发展为肝纤维化、肝硬化、肝癌。因此，必须要加以重视。

瘦人是怎么被脂肪肝盯上的？

其实，“瘦”是相对的，仅用体重指数衡量胖与瘦有它的片面性。比如刘阿姨，虽然体重指数是正常的，但是她的腰围增长到了85厘米，近一年出现了明显的腹部脂肪堆积，而体重指数是不能准确地体现出脂肪分布的。

也就是说，有一部分人虽然体重指数正常，但是脂肪分布异常，腹部和内脏脂肪含量升高，也容易患脂肪肝。其次，不良饮食结构是脂肪肝的重要元凶。高果糖、高胆固醇饮食，比如长期饮用甜饮料、食用油炸食品非常容易造成脂肪肝。合并糖尿病、高血脂也会增加脂肪肝的发生风险。

除此之外，瘦人患脂肪肝还可能与携带某些易感基因、肠道微生态环境以及缺乏运动导致肌肉含量减少等相关。

瘦人患上脂肪肝怎么办？

首先要改变不良的生活习惯，增加运动量，调整饮食结构，避免摄入过多甜食，特别是果糖含量高的食物和饮料，更不能饮酒。这类患者虽然体重相对正常，但仍然可以通过减轻体重而改善脂肪肝。目前，尚无治疗脂肪肝的特效药物，在改善生活方式的同时，要对疾病进行定期监测。

一般建议每半年到医院复查肝肾功能、血糖、血脂、腹部超声等，其中无创肝脏硬度+脂肪含量测定可以方便简单地对肝脏情况进行监测。如果发现病情加重，必要时可做肝组织穿刺术更准确地评估脂肪肝的严重程度。

同时要积极治疗合并的代谢性疾病，如高血压、糖尿病等。（王倩怡 北京友谊医院）