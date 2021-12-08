冥想？泡脚？不如听听助眠音乐

晚上睡不着，白天睡不醒，成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随着人们对于睡眠问题的日益关注，睡眠音乐因其平稳舒缓的旋律和节奏，在治疗睡眠障碍方面得到广泛的应用。

睡眠障碍成为现代人健康隐患

经常有研究机构的报告显示，大量人群面临睡眠障碍问题，睡眠障碍已成为现代人不可忽视的健康隐患。随着人们对这一问题的日益关注，各类助眠产品及手段也日益丰富。据《2020年中国睡眠经济报告》等相关研究显示，2020年睡眠相关行业市场规模已超过4000亿，预计2030年将突破万亿。目前围绕“助眠”的产品与服务品类众多，涉及智能电子产品、日用品、香薰用品、音频App等多个品类。其中，睡眠音乐作为治疗缓解睡眠障碍的手段，得到越来越多用户的认可和相关企业的重视。

蜻蜓FM发布的《睡眠音乐研究白皮书》显示，有近四分之三的人群存在睡眠问题，如睡眠时间不足、睡眠质量不高容易做噩梦或容易惊醒、入眠时间较长等。其中，睡眠时间不足8小时者占76.5%以上。其中，男性熬的夜更“浓”，27%的男性选择在凌晨以后才进入梦乡，这也促使男性睡眠时间小于6小时的比例更高。

逐步进入“社畜”阶段的95后秉承着“越夜越精彩”的Z世代信仰，凌晨后才能放下电子产品已成为半数人的熬夜习惯。不过，90后、80后似乎已经开启了养生征程，零点前入睡的比例呈逐步上升趋势。

57%失眠人听助眠音乐入睡

追不完的热搜、打不赢的游戏“这一局”、刷不完的题库……无论男性还是女性，都有各自的失眠原因。沉迷短视频的视觉刺激成为全年龄段“月亮不睡我不睡”的头号睡眠杀手。相较于在题库里挑灯夜战的00后和找不到对象而难以入眠的90后，80后失眠的原因主要是完不成的KPI和还不完的花呗。生计压力成为挡在人到中年和倒头就睡之间难以撼动的障碍。

在面临失眠问题时，相比睡前冥想、泡脚养生、适量运动等改善睡眠的方式，收听助眠音乐成为失眠人睡前新选择。调查显示，00后更喜欢借助于睡前冥想来让自己顺利入眠，而90后已经悄然加入了养生大军，睡前泡脚缓解失眠的人数达到22.3%，是00后的两倍。与此同时，28.9%的80后开启了夜跑等适量运动的方式促进睡眠质量提升。但对于失眠人来说，有57%的人群会选择听助眠音乐入睡。

助眠音乐要平稳不易“洗脑”

对于听音乐助眠，不管是从生理还是心理层面来说，都是有据可循的。

从生理层面，音乐传入体内，会引起人体组织细胞发生和谐的同步共振，从而调节人的生物节奏。同时，音乐声波对中枢和内分泌系统也有良性刺激，从而促进人体新陈代谢。

从心理层面，音乐能够引起听者情绪的变化，同时，音乐也会引导人身心投入于音乐的意境和内涵中，帮助缓解如焦虑等负面情绪。

此外，音乐助眠还有“遮蔽作用”：即适量的音乐，能够帮助阻隔其他噪声的效果，以声屏声，用大脑熟悉的和舒适的音调达到助眠的效果。

不过，并不是所有的音乐都叫“助眠音乐”。助眠音乐是为了缓解睡眠问题，提升睡眠质量而创作，在指导思想、创作手法、音乐风格方面都会别具一格。在音乐结构上，助眠音乐也具有明显的“平稳性”特点，即作品表达的情绪、旋律、节奏都相对平稳，不易形成“洗脑”的记忆。

根据助眠音乐的特点，目前较为适合用的音乐类型主要有轻音乐、部分古典乐、八音盒、白噪音以及自然音等。调研可看出，轻音乐最受失眠人欢迎，占比达到49%，自然音和古典乐在第二、三位，占比分别为26%和10%。受到一些助眠App的推广宣传影响，年轻群体对白噪音的接受度也表现出了较高的偏好。

根据反馈结果，八成用户认为助眠音乐对于睡眠提升有明显帮助。在收听助眠音乐后，半小时入眠的人群比例较不收听助眠音乐人群从38.4%上升至49.4%，有较大涨幅。（陈斯）