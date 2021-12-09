连续下调核酸检测价格 增进群众获得感

“今天早上我到县医院做核酸检测，来了才晓得价格已经降到38块钱了，又降价了，而且现在医院的检测服务也更加方便了。”家住陕西安康石泉县的谭家红说。

核酸检测价格下调，减的是个人经济负担，增的是人民群众的获得感。2020年初疫情初期，各地新冠病毒核酸检测试剂盒供不应求，检测价格曾一度达到每人份260元。核酸检测的“身价”不菲，尤其是全家做、多次做，累积下来是一笔不小的开支。

国家医保局迅速行动，连续向各省、自治区、直辖市（以下简称省）医疗保障部门发布了《关于新冠肺炎相关检测医疗服务价格制定等问题的指南》《关于进一步提升新冠病毒检测能力有关工作的通知》等文件，对公立医院开展核酸检测服务申请设立价格项目开辟绿色通道，优先保障公立医院提升检测能力。同时要求各地将新冠病毒核酸检测专用试剂盒纳入平台采购范围，公开挂网，阳光采购。

一系列政策保障措施不仅促进了试剂盒产能和核酸检测服务能力的快速提升，更彰显了我国社会主义制度的优越性。

2020年5月至6月，国家医保局开始以集中采购等方式指导各地降低试剂盒价格。疫情“震中”湖北省率先打响了新冠病毒核酸检测试剂盒集中带量采购的“第一枪”，中选产品价格降幅超过80%。

到2020年下半年，各省新冠病毒核酸检测试剂盒均价已降至每个约30元，各省医疗保障部门相应降低检测价格，绝大多数省份将公立医院单人单检价格降到每人份120元左右。在持续降低价格的同时，公立医院进一步优化检测流程，采购价格更适宜的试剂耗材，共同支持将核酸检测价格导向合理区间。

“费用下调是利国利民的好事，核酸检测价格‘亲民’背后，蕴含着党‘以人民为中心’的发展理念，展现了政府在疫情防控中的担当作为。”国家医保局相关负责人说。

2021年春节前，有关部门明确要求春节返乡需持核酸检测证明，国家医保局开始了第一轮医疗服务价格全国联调，和地方医保局上下联动，随时调度，在短短1周内就实现了联调目标，各省公立医院的单人单检价格全部降到每人份80元以下，减轻了群众返产返工核酸检测负担。

今年7月，部分省市疫情出现反复，国家医保局随即启动第二轮医疗服务价格全国联调。截至2021年9月中旬，全国各省公立医院的单人单检价格基本降到每人份60元以下，多人混检价格也相应降至每人份15元左右，为中秋、国庆“双节”人员流动提供了极大便利。

进入秋冬季以后，疫情逐渐呈现多点散发态势，人员出行的核酸检测频次和时间要求进一步收紧。11月中旬，国家医保局部署第三轮全国联调，要求各省在12月15日之前降低公立医院检测价格，单人单检每人份不超过40元，多人混检每人份不超过10元。

12月5日下午，前往医院做核酸检测的广西柳州市民申女士得知核酸检测费用降价的消息后高兴地说：“因为工作需要我已经做过很多次核酸检测了，现在检测费用再次下调，还能当天出结果，真是减轻了我的后顾之忧。”12月5日是广西柳州核酸检测价格下调首日，柳州市人民医院还专门在自助缴费机旁安排了医务人员，指导市民查看核酸检测的最新收费。

“本轮调整，将为元旦、春节群众出行提供保障，也为冬奥会的举办提供更好的软环境。”该负责人说。

大规模核酸筛查和高频率检测是“外防输入、内防反弹”的关键手段。自新冠肺炎疫情发生以来，国家医保局始终坚持人民至上的立场，结合各个阶段防控形势变化，把握时、效、度，动态调整价格政策，使社会各界对核酸检测等防疫措施的体验感更优、支持度更高，为群众办实事、解难题、降负担。（记者 董蓓）