冬季室内外温差大 突发心梗牢记两个“120”

随着冬季来临，体感温差增大，心梗的发生率也有所增加。对于50岁以上、患高血压及有抽烟史的男性朋友，要尤其注意心梗发作。专家提示，一旦出现胸痛、胸闷症状时，应牢记两个“120”：及时拨打120急救，千万不要错过120分钟最佳抢救时间。

如何识别心梗？北京医院心内科副主任刘德平表示，心梗典型的临床表现是胸骨后或心前区呈压迫感、烧灼感、窒息感的疼痛，也可能在后背、左臂，甚至颈部、下颌，或者剑突下有发紧的感觉，疼痛剧烈而持久，还可伴有面色苍白、恐惧、大汗淋漓、濒死感等。如果出现这些症状，应警惕心梗的发生，第一时间拨打120急救。

“当胸痛持续超过20分钟，就提示可能是心肌梗死。”上海中医药大学附属曙光医院心内科主任医师崔松表示。

对于以前从未发生的剧烈胸痛，也需要马上拨打120急救吗？是的。崔松提示，恰恰是从来没有痛过的“初发剧烈胸痛”是最危险的。对于初发的血管堵塞，心脏没有备用的救急方案，血管还没有形成“侧支循环”，非常容易突然“宕机”。而以前经常发作心绞痛的人，心脏有逐渐适应的过程，称为“缺血预适应”，可能在心肌梗死发生的时候，后果不那么严重。

无论胸痛是否是初次发生，突发心梗都应该充分把握黄金救治的120分钟。“心肌发生梗死后的120分钟内尤其是前60分钟之内是再灌注治疗的黄金时间。”刘德平说，如果在此时实现心肌再灌注，可以最大限度地挽救心肌和生命，如果心肌梗死发生超过了120分钟，心肌坏死面积变大，导致心衰、休克甚至死亡，即使患者被抢救过来，再复发时患心衰的概率也会大大提高。所以心肌梗死的黄金救治时间只有120分钟。

“所以不论何时何地，出现胸痛，应立即拨打120急救电话，第一时间赶往最近的医院尽早就医，以得到及时的救治。”崔松提示。（王秉阳）