中疾控：中国针对奥密克戎变异株已经做好前期技术储备和研究

人民网北京11月30日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍进一步做好新冠病毒疫苗接种有关情况，并答记者问。

对于近日在一些国家出现的新冠变异病毒奥密克戎毒株，中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示，中国针对奥密克戎变异株已经做好了包括灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗等多条技术路线的前期技术储备和研究，部分企业相关前期设计已经开始了。

“奥密克戎变异株的刺突（S）蛋白存在多个重要的氨基酸突变，这些氨基酸突变曾经在阿尔法、贝塔、伽玛和德尔塔等变异株中发现与免疫逃逸相关。但是这些突变位点叠加一起是否进一步导致免疫逃逸，现在还不清楚。”许文波说。

2021年11月9日，南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。短短2周时间，该变异株即成为南非豪登省新冠感染病例的绝对优势变异株，增长迅猛。11月26日，WHO将其定义为第五种“关切变异株”（variant of concern, VOC），取名希腊字母Ο（奥密克戎）变异株。

许文波介绍，截至11月30日，南非、博茨瓦纳、以色列、比利时、意大利、英国、澳大利亚、奥地利、加拿大、捷克、荷兰、西班牙、德国和中国香港等，已监测到该变异株的流行或输入。我国其他省市尚未发现该变异株的输入。