研判奥密克戎：新变异株风险多大？如何做好防控？

近日，一些国家出现新冠病毒变异株奥密克戎，世界卫生组织将其列为“需要关注”的变异毒株，要求各国加强监测与测序工作。截至目前，我国除香港地区外，其他省市尚未发现该变异株的输入。

国家卫生健康委组织中国疾控中心专家研判认为，我国“外防输入，内防反弹”的防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。研究人员正在密切跟踪分析其传播风险，以及对现有疫苗和药物的影响。

新变异株有多大威胁？

禁飞航班、限制旅行、封锁国境……多个此前已放松管控的国家，为奥密克戎变异株又升级了防疫措施。

新变异株有哪些新特点？会产生多大威胁？

中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，奥密克戎变异株同时具有前4个“需要关注”的变异株一些重要氨基酸突变位点，包括细胞受体亲和力、病毒复制能力和免疫逃逸能力增强的位点。

同时，流行病学和实验室监测数据显示，在首先发现奥密克戎变异株的南非，该变异株病例数在较短时间内激增，部分取代德尔塔变异株。

“这提示奥密克戎变异株的潜在传播力明显增强。”许文波说，不过截至目前，全球尚无该变异株传播力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系统研究数据，预计还需要数周时间来做进一步研判。

国际上一些防控专家表示，尚不清楚奥密克戎毒株会对公共健康构成多大威胁。不过，与德尔塔毒株不同，奥密克戎毒株刚刚出现就受到全球广泛关注，或许有助人们更早地采取措施，遏制疫情蔓延。

药物和疫苗是否依然有效？

研究表明，新冠病毒S蛋白若出现K417N、E484A或N501Y突变，提示免疫逃逸能力增强。

“奥密克戎变异株同时存在上述三重突变。”中国疾控中心专家分析指出，此外，该变异株还存在其他多个可能降低部分单克隆抗体中和活性的突变。“突变的叠加，可能降低部分抗体药物对奥密克戎变异株的保护效力。”

“具体到某个抗体的影响程度，还需要经过实验验证。”中国医学科学院病原生物学研究所研究员钱朝晖表示，此外，相关突变在理论上对小分子药物的影响不大，实际情况也仍需进一步研究确认。

当前疫苗对奥密克戎变异株是否依然有效？由于缺乏足够数据，国际卫生界当前仍无法给出一个准确回答。但国外有研究人员根据已有信息预计，现有疫苗对预防住院和重症仍有高效力。

中国疾控中心专家对此也作出回应：新变异株对现有疫苗免疫逃逸的能力，有待进一步监测研究。

上述专家同时介绍，我国针对奥密克戎变异株已经做好了包括灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗等多条技术路线的前期技术储备和研究，部分企业已经开始相关前期设计。

此外，当前的核酸检测试剂，能否仍检出奥密克戎变异株？许文波表示，对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。

新冠病毒不断变异怎么办？如何防控应对？

“研究显示，新冠病毒的突变频率在百万分之三左右，出现新变异株是正常现象。”钱朝晖说。

研究人员指出，尽管新冠病毒不断变异，但变异株仍是新冠病毒，总体来说不会发生颠覆性的改变。

大规模接种疫苗，被科学界公认为是降低新冠病毒变异速度、最终结束疫情大流行的有力手段。此前，世界卫生组织曾警告，疫苗分配不平等现象持续时间越长，病毒传播范围就会越大，病毒出现更多变种的可能性就会更大。

虽然新型变异株的凶险程度不明，但我国始终毫不放松、科学精准实施一整套防控策略和措施，以确保巩固来之不易的防控成果。

中国疾控中心专家表示，戴口罩仍是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎变异株同样适用。此外，还要勤洗手、做好室内通风、做好个人健康监测，并减少非必要出入境。

应对境外输入的德尔塔变异株时，我国多个省份在一个潜伏期左右时间有效控制了疫情。这个过程中，总结了不少防控经验，可以同样用来“对付”奥密克戎变异株。

据国家卫生健康委总结，这些经验包括：立足抓早、抓小、抓基础，提升疫情防范和早发现能力；发生疫情后，充分利用疫情发现之初的黄金24小时处置时间，在原来充分发挥检测队伍作用的基础上，进一步发挥流调和监督队伍作用；在疫情没有扩散之前，或者感染者还不具备传播能力之前，把密接者、次密接者找到，把可能的感染者提前管控住……

“坚持人民至上、生命至上，是我们一切防控举措的根本出发点和落脚点。”国家卫生健康委主任马晓伟强调，现阶段我们仍将坚持“动态清零”策略不动摇。