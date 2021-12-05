降价幅度再创新高 百姓享有更多医保红利

国家医保局12月3日公布了2021年国家医保药品目录调整结果。本次调整共计74种药品新增进入目录，11种药品被调出目录。从谈判情况看，67种目录外独家药品谈判成功，平均降价61.71%。调整后，国家医保药品目录内药品总数为2860种，其中西药1486种，中成药1374种，中药饮片仍为892种。

这是一份给亿万人民的年末健康红利——74种新药新增进入目录、首次纳入高值药品、降价幅度与谈判成功率再创新高，新版国家医保药品目录聚焦提升重大疾病保障水平，织密人民群众医疗防护网。

“天价药”开出“平民价”，此次医保药品目录谈判首次纳入高值药品，价格降幅力度可谓空前。目录准入谈判已经成为引导药品降价的重要手段，“天价药”降为“平民价”才可以进医保。与原市场价格相比，通过谈判降价和医保报销，本次谈判预计2022年可累计为患者减负超过300亿元。升级后的新版医保目录将大幅提升药品可及性和用药公平性，对于推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，健全药品供应保障体系，规范药品生产流通秩序，引导我国医药产业健康发展将产生重大意义。

此次调整的新纳入药品共涉及21个临床组别，补充肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病、妇女儿童等用药需求，患者受益面广泛。例如用于治疗淋巴瘤的奥妥珠单抗注射液、阿尔兹海默症用药甘露特钠胶囊、糖尿病用药司美格鲁肽注射液等。以脊髓性肌萎缩症（SMA）为例，这是一种由于脊髓前角及延髓运动神经元变性，导致近端肢体和躯干进行性、对称性肌无力和肌萎缩的神经变性病。

据估算，我国新生儿SMA患者每年新增1200人，存量患者约3万人。随着病情的进展，肌无力可进一步导致骨骼系统、呼吸系统、消化系统及其他系统异常，其中呼吸衰竭是最常见的死亡原因。70万元一针、治疗脊髓性肌萎缩症的知名“天价药”诺西那生钠注射液，经过谈判后大幅降价。不仅降价，更能够纳入医保报销范围内容，将极大减轻患儿家庭的就医负担。

昂贵的药品费用不仅给老百姓带来沉重负担，也对基金安全带来风险。当前，我国医保基金筹资水平和保障能力仍有限，国家医保药品目录调整工作首要原则仍是“保基本”，充分利用有限的基金去更好满足老百姓日益增长的医疗健康需求。开展国家医保药品目录调整工作4年来，累计有507个药品新增进入全国医保支付范围，同时一批“神药”“僵尸药”被调出目录。

在今年的目录调整中，有11种临床价值不高、可替代性强及近几年在国家招采平台采购量较小的原目录内药品被调出目录。通过引导药品适度竞争、以量换价等措施，部分目录内药品再次降价，为购买性价比更高的药品腾出基金空间，这不仅成功实现药品保障升级换代，也能够实现更高层次的“保基本”。

医保基金测算追求的不是最低价而是合理价。未来，综合考虑我国城乡居民人均可支配收入、患者个人负担可承受能力等因素，进一步通过严格目录外药品准入、引导药品合理降价等措施，找到一个绝大部分患者都能够用得起的价格，最大范围惠及百姓，就能在可持续的基础上不断提高人民群众的健康保障水平。