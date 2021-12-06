引导“天价药”开出“平民价” 医保目录调整公布

70万元1针的知名“天价药”诺西那生钠注射液，经过谈判后大幅降价，此次被纳入医保新目录；达雷妥尤单抗注射液的年治疗费用超过100万元，经谈判降至30万元以下，也被纳入医保新目录……

12月3日，国家医保局公布2021年国家医保药品目录调整结果。中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯对照调整目录逐一解读，他表示，通过谈判引导这些“天价药”自身降价，加上医保报销，患者的治疗费用负担将下降不少。

“昂贵的药品费用不仅给老百姓带来沉重负担，也对基金安全带来风险。”2021年国家医保谈判药品基金测算专家组组长郑杰表示，通过严格目录外药品准入、引导药品合理降价等措施，节省下来资金可用来购买性价比更高的药品，实现更高层次的“保基本”。

降低药费，集采和目录准入打出谈判“组合拳”

科技日报记者从国家医保局了解到，2021年国家医保药品目录内药品总数为2860种，其中西药1486种，中成药1374种。中药饮片仍为892种。本次调整经过启动、申报、评审、谈判等阶段，经过专家评审，其中74种新药进入医保药品目录，11种药品被调出目录。

在引导药品降价方面，通过引导药品适度竞争、以量换价等措施，经过谈判后新增的67种目录外独家药品降价，降幅达61.71%；目录内也有27种药品谈判成功，降低药价。

“有人认为谈判就是杀价，越低越好，这是一种曲解，基金测算追求的不是最低价，而是合理价。” 郑杰表示，测算具体药品价格，需要综合考虑合理的用药需求、药品临床价值、创新程度、市场竞争等因素，基于循证证据，对药品进行全方位、多角度的科学评估。

据介绍，国家医保局成立以来，已经开展了4次国家医保药品谈判工作，基金测算也建立起了一套标准化、规范化的模型。为了实现在基金可持续的基础上不断提高老百姓的医疗保障水平，国家医保局通过带量采购、目录准入谈判等措施，减轻药品费用负担。

腾笼换鸟，及时将新药、好药纳入目录

据介绍，开展国家医保药品目录调整工作4年来，累计有507个药品新增进入全国医保支付范围，同时一批“神药”“僵尸药”被调出目录。在今年的目录调整中，就有11种临床价值不高、可替代性强及近几年在国家招采平台采购量较小的原目录内药品被调出目录。

通过引导药品适度竞争、以量换价等措施，部分目录内药品再次降价，为购买性价比更高的药品腾出基金空间，成功实现药品保障升级换代。此次新增的74个品种，精准补齐肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病、妇女儿童等用药需求，共涉及21个临床组别。

“一大批新上市的药品纳入医保，例如，18种肿瘤用药中有不少是新靶点、新机制的药品，之前的昂贵价格让很多患者望尘莫及。”石远凯解读道。

例如，治疗肺癌的国产新药伏美替尼今年3月刚刚获批上市，属于三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂药物，用于一代药物造成基因敏感突变的患者，其进入医保目录让肺癌患者在降低负担的同时有了更多选择。阿贝西利片则是国家医保目录首次纳入的细胞周期蛋白依赖性激酶4/6抑制剂药物。通过评估这一新机制药物的临床价值、病人获益、创新程度等，将其纳入医保，让更多乳腺癌患者能够用得起好药、新药，通过坚持治疗，获得更高的生活质量。

对“天价药”说不

据统计，2018年以来，北京医保基金支付的国谈药金额约40亿元，给老百姓带来巨大的实惠。“但由于目前我们还是发展中国家，医保基金筹资水平和保障能力还十分有限。据我了解，按照限定的支付范围，目前国家医保目录内所有药品年治疗费用均未超过30万元。” 郑杰表示，在未来的目录调整工作中，国家医保局仍然会继续杜绝天价药进医保。

例如，前段时间媒体热议的某120万元一针的抗癌神药，由于远超基金承受能力和老百姓负担水平，由于不具备经济性未能通过评审，最终未获得谈判资格。

“目录调整工作首要工作原则是‘保基本’，”郑杰强调，充分利用有限的基金去更好满足老百姓日益增长的医疗健康需求，对医保工作提出了更高的要求。(张佳星)