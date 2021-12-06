痛风患者能不能吃豆腐？

在外面吃饭时，笔者经常会遇到同一桌的人说不吃豆腐。我问：为什么呀？对方答曰：我有痛风，医生说不能吃豆类。

去年，笔者曾在东莞市各镇街受邀讲授《健康管理师》培训课，在讲到豆类及豆制品的营养时，有学员举手说，我家人有痛风，医生说不能吃豆类。在饮食健康相关的微信群里，也有群友表示：豆腐虽然营养丰富，但是医生说过不能吃！

那么，到底痛风患者能不能吃豆类？能不能吃豆腐？不急，我们先来了解痛风的营养治疗原则。我们都知道，营养治疗的目的是，通过限制嘌呤膳食，采取低能量、低脂和低蛋白饮食，降低血尿酸水平并增加尿酸的排泄，防止痛风急性发作，缓解痛风发作的症状。那么营养治疗的原则就应该以这些目的为基础来制定。

营养治疗原则主要有以下五点：

1.限制膳食嘌呤

采用低嘌呤膳食，控制嘌呤摄入量。在急性关节炎发作期，膳食嘌呤摄入量必须严格限制在150mg/天以下。

特别是在急性发作的头3天，应选用基本不含嘌呤或嘌呤很少的食物，待到病情缓解后方可适当地增加。

2.应控制膳食总能量

一般每日摄入能量为0.10-0.13MJ/kg（25~30kcal/kg），其中蛋白质0.8~1.0g/（kg.d），脂肪不宜过高，约50g/天。

碳水化合物作为能量的主要来源，应占能量的50%~60%。

如果痛风患者肥胖，减轻体重过程中应注意循序渐进，切忌减重速度过快，否则易导致机体产生大量酮体，与尿酸相互竞争抑制排泄，使血尿酸水平升高，导致痛风急性发作。

3.多选用素食

在尿中尿酸的溶解性与pH值相关，随着pH值升高，尿酸的溶解性增加，促进排泄。因此，提倡多摄入碱性食物，例如新鲜蔬菜、水果、牛奶、坚果、海藻、西瓜、冬瓜等。

4.养成良好的生活习惯

每天饮水2500mL以上，避免饮酒及酒精饮料；少食用刺激性调味品。暴饮暴食，或一次进食大量肉类常是痛风性关节炎急性发作的诱因。饮食要定时定量，可少量多餐；每日应适当运动，注意劳逸结合。

5.其他

主要是不宜服用影响尿酸排泄的药物，如维生素B1、维生素B12、烟酸等。

一句话总结：痛风患者要多饮水、多吃蔬菜、不饮酒、少吃肉类。

按嘌呤含量，一般将食物分为三类。

第一类低嘌呤食物，100g食物含嘌呤小于50mg；

第二类中嘌呤食物，100g食物含嘌呤50~150mg；

第三类高嘌呤食物，100g食物含嘌呤150~1000mg。

痛风患者应多吃低嘌呤食物，少吃中嘌呤食物，不吃高嘌呤食物。

黄豆、绿豆、红豆、花豆、豌豆、菜豆、青豆、四季豆、黑豆等，就属于第二类中嘌呤食物。

黄豆在制作豆腐前，需要经过浸泡，然后将浸泡的水倒掉，易溶于水的嘌呤也就大量地被去除掉了，所以豆腐的嘌呤不高，属于低嘌呤食物。每百克食物嘌呤的含量中，草虾最高，有719mg；其次是猪肝、大豆，都在200mg以上；至于草鱼、猪肉等， 都大于100mg；鸡肉的嘌呤含量为84.4mg；而跟以上这些食物相比，豆腐的嘌呤含量只有20mg。

南方医科大学中西医结合医院营养科主任、副主任医师、教授、广东省《公共营养师》统编教材主编韦莉萍曾多次地对医生专家们说，豆腐是典型的低嘌呤食物，非常适合尿酸偏高的人群食用。

豆类是中嘌呤食物，豆腐是低嘌呤食物，所以，痛风患者可以放心食用豆腐！（翟明钱 中国营养学会会员）