最新版国家医保药品目录公布 74种新药进医保

新华社北京12月3日电（记者彭韵佳、赵久龙）最新版国家医保药品目录调整结果“出炉”。国家医疗保障局3日在京召开新闻发布会介绍，本次调整后，74种新药进入目录，包括谈判调入的67种独家药品和直接调入的7种非独家药品，其中谈判成功的独家药品平均降价61.71%。

记者了解到，117种药品被纳入此次医保药品目录谈判范围，从谈判结果看，94种药品谈判成功，成功率为80.34%。另有11种临床价值不高、可替代性强及近几年在国家招采平台采购量较小的原目录内药品被调出。

据悉，此次调整的新纳入药品共涉及21个临床组别，补充肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病、妇女儿童等用药需求，患者受益面广泛。例如用于治疗淋巴瘤的奥妥珠单抗注射液、阿尔兹海默症用药甘露特钠胶囊、糖尿病用药司美格鲁肽注射液等。

本次调整实现部分目录内药品再次降价，为性价比更高的药品腾出基金空间，成功实现药品保障升级换代。同时，在保证基金安全的前提下，部分药品的支付限定被取消，扩大受益人群，大幅提升药品可及性和用药公平性。

值得注意的是，本次调整纳入7种用于治疗罕见病的药物，进一步缓解患者经济负担。包括用于治疗脊髓性肌萎缩症的诺西那生钠注射液、治疗多发性硬化的氨吡啶缓释片、治疗法布雷病的阿加糖酶α注射用浓溶液等。

国家医保局医药服务管理司司长黄华波说，自国家医疗保障局成立以来，已连续4年开展国家医保药品目录调整工作，累计将507个药品新增进入全国医保支付范围，同时将一批“僵尸药”等调出目录。

这次目录调整后，国家医保药品目录内药品总数为2860种，其中西药1486种，中成药1374种。目录内中药饮片未做调整，仍为892种。