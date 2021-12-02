中消协回应“加拿大鹅”事件：店大欺客将被市场抛弃

人民网北京12月2日电 （记者孙红丽）近日，有关“加拿大鹅”的消费维权事件持续引发社会关注。中国消费者协会今日发文表示，经营者对消费者因产品质量问题主张权利设置各类不合理条款门槛，涉嫌违背相关法律规定，侵害消费者合法权益。

中国消费者协会表示，尊重消费者权利、保障消费者权益是经营者的应尽义务，它不仅应体现在营销条款、协议、承诺、声明中，更应落实到保证产品和服务质量、妥善处理消费者诉求的具体行动中。在这方面，任何企业、任何品牌都没有例外特权。若说一套做一套，动辄以大牌自居，摆傲娇、秀优越、搞双标、玩歧视，高高在上，店大欺客，必将失去消费者信任、被市场所抛弃。

近日，有消费者投诉反映，在上海一家加拿大鹅门店花一万多元买了一件羽绒服，却被要求签署“除非相关法律另有规定，所有中国大陆地区专门店售卖的货品均不得退货”的“霸王条款”，以至于这件有明显质量问题的羽绒服经过多次沟通仍无法退换。

中国消费者协会指出，面对商标绣错、缝线粗糙、面料味道刺鼻等外观可见质量问题，消费者先是遭遇加拿大鹅“中国大陆店售货品均不得退款”等歧视性“更换条款”，后又因被要求出具质量检测证明而陷入维权僵局。

我国《消费者权益保护法》第十条规定，消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障等公平交易条件。第二十四条规定，经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货。《民法典》第四百九十七条规定，不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的格式条款无效。

中国消费者协会认为，经营者应当守法诚信经营，心怀责任担当，努力为消费者提供优质高效的产品和服务，切实保障消费者合法权益，把赢得消费者信赖作为企业发展、品牌长青的首要考量。

中国消费者协会同时呼吁广大消费者理性消费、主动监督，拒绝盲目品牌崇拜和炫耀性、攀比式消费，面对经营者的傲慢与偏见要敢于说不，遇到消费侵权行为要积极依法主张自身合法权益，为营造放心舒心消费环境出一份力，做会消费、善维权、有担当的新时代消费者。