恒天然：深耕中国市场 促进乳业可持续发展

日前，第四届中国国际进口博览会上海召开。来自新西兰的乳品企业恒天然集团汇聚旗下全系列产品亮相进博会，并全面聚焦可持续发展主题，携手产业链上下游合作伙伴和客户共同发起多个绿色环保项目，以实际行动为中国2060年实现碳中和的目标尽一份绵薄之力。

“可持续发展一直以来都是恒天然在全球发展的战略核心之一。进入中国40多年来，我们全力支持中国政府在可持续发展领域所作出的不懈努力，也希望通过我们在中国庞大的业务网络，以绿色环保项目为契机，为行业和社会带来正面积极的影响。”恒天然大中华区首席执行官周德汉说道。

作为今年恒天然进博会展台的主题，可持续发展贯穿恒天然多个重要活动。在开馆仪式上，恒天然携手合作伙伴厦门建发、回收机构上海睿斯科环保技术有限公司及烘焙客户仟吉，共同发起纸盒回收活动，以鼓励烘焙行业客户将废弃包装纸盒进行回收处理，从点滴做起，逐步提升整个行业的环保意识。

此外，新品依然是恒天然在本届进博会展台上的最大亮点之一。此次恒天然带来的10款新品来自旗下全线业务板块，充分满足所有年龄段消费群体对更高乳品营养与健康追求。同时，该集团还将在进博会期间与包括盒马鲜生、南航、京东、巧厨、豆果美食、妙可蓝多、南侨、古茗等多个合作伙伴签署合作意向书，把来自新西兰的优质乳品菁华通过更广阔的渠道平台带给更多中国消费者。

“过去几年通过进博会这个平台，我们不仅进一步拉近了和许多老朋友的距离，也认识了很多行业新朋友，这极大助力了我们在大中华区业务的发展。”恒天然大中华区首席执行官周德汉说，“进博会对于我们来说是公司践行对中国长期承诺及对中国市场信心的一个见证，我们希望能借助这一国家级的盛会，把更多来自新西兰的乳品菁华带给更多中国消费者和客户，深耕中国这样一个拥有无限潜力的市场。”