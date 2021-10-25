蒙牛李鹏程：乳品行业正在被重新定义

10月22日，第四届中国乳业资本论坛在北京举办。蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程受邀出席论坛并发表主题演讲，他表示，全球乳业特别是中国乳业正在走入一个新时代。系统性革新正推动行业重塑，新的风口也在重新定义行业格局。未来十年，这个行业还将创造更多新奇迹。

蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程受邀出席论坛并发表主题演讲（受访者供图）

李鹏程表示：“当前，中国乳业的发展环境空前优越。作为提升生活品质的重要消费品，乳品消费的增长与升级趋势不可扭转，中国必将持续成为世界乳品消费的增长极。”

李鹏程认为，乳业正在迎来系统性的革新和行业重塑，正在被重新定义，孕育着难得的投资机遇。精准化定制、产业链数智化、碳中和与保护生物多样性、合成生物学的应用成为广泛关注的乳业四大投资风口。

据悉，今年，蒙牛精准制定“再创一个新蒙牛”五年战略。今年上半年，蒙牛用超预期的高质量增长获得良好开局，从消费者至爱（First-Choice）、国际化（International）、更具责任感（Responsibility）、文化基因强大（Spirit）和数智化（Technology）五个维度，坚决落实“FIRST”战略、不断开创业务新局面，为实现未来五年的高质量可持续发展打下坚实基础。

“我们洞察到了大健康消费趋势。从行业层面来看，疫情防控常态化背景下，消费者对营养和健康的关注度持续提升，消费重心逐渐向中高端产品倾斜。为此，我们积极推动产品研发创新及数字化营销，满足消费者不断升级的健康、营养、高端乳制品需求。像乳业这种关系到十几亿消费者生活的民生产业，其成功重塑将给投资者带来巨大回报。” 李鹏程表示。