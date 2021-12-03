培养高质量的临床医师（健康焦点）

华西医院2021级住培学员在带教老师的指导下，学习24项基本操作技能之一——脓肿切开术。

本报记者 王明峰摄

北京大学第一医院儿科病房内，带教老师正在教学查房。

北京大学第一医院供图

住院医师规范化培训是毕业后医学教育的重要组成部分。2013年12月，原国家卫生计生委等7部门印发《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》，明确提出到2020年基本建立住院医师规范化培训制度。

目前，住培制度已成为培养合格临床医师的必由之路。中国医师协会公布的数据显示，自2014年以来，我国累计招收培训住院医师46万人，其中绝大部分结业后走向了临床一线。7年来，我国住院医师规范化培训制度成效如何？近日，记者在北京、四川等地进行了采访。

住培学员在较高水平的医院接受培训，锤炼临床技能，能够快速成长为一名合格医生

“通过住培，我学到了必备的临床技能，现在完全能够胜任全科医生的岗位了。”四川省成都市天府新区华阳社区卫生服务中心全科医生黄容说。3年前，黄容在四川大学华西医院接受了为期3年的住培，结业后进入社区卫生服务中心，成了一名合格的全科医生。

“第一次单独值班让我印象很深刻。”黄容回忆，一名支气管扩张咯血患者，半夜出现咯血。第一次遇见这种情况，刚开始很紧张，但是，她很快镇定下来，一边通知带教老师，一边根据自己掌握的知识给患者用了止血药物。很快，患者情况好转，咯血也控制住了。“培训期间，带教老师是‘放手不放眼’的，专业上的问题都能及时得到指导。”黄容说。

黄容介绍，医院特别注重对住院医师理论和技能两方面的培训，每周至少安排2—3节理论知识课，包括临床思维的培养和常见病、多发病、慢病的诊治。医院设有专门的技能培训和考核，带教老师严格把关，力求让住院医师掌握娴熟的技能操作。“我每年要到社区轮转学习两个月，将理论运用到实践中，让临床知识掌握得更牢固。”

“住培3年，让我学到了很多书本上学不到的知识。”北京大学第一医院麻醉科住院医师韩琳在该院完成了住培。由于表现突出，韩琳今年9月留院工作。她的本科专业是临床医学，毕业后在山东一家妇儿医院当麻醉医生。3年前，为了提升自己的临床技能，她来到北大一院参加住培。

“参加住培之前我更多的是从事妇产科手术的麻醉，很少有机会接触其他科室手术的麻醉工作。”韩琳说，住培期间，经过无数次的训练和日常实操，现在对常见手术麻醉都非常熟悉，“面对患者的突发病情，我也更有底气了。”

华西医院全科医学科副主任苏巧俐从事全科住培学员带教工作已有多年。苏巧俐说，全科学员需要到20多个专科科室轮转，还要到社区卫生服务中心实践6个月。通过专科和基层的实践，才能成为一名合格的全科医生。在住培过程中，很多学员体会到，建立和谐的医患关系，既要有技术，又要有温度。全科医生不仅要关注患者的病情，更要关注患者的家庭生活。

北大一院老年病内科主治医师、临床带教老师张晓琳认为，从医学生到医生的角色转换，就是从理论到临床的转换过程。过去，医院主要靠“老带新”或“师带徒”，由于没有规范的制度，年轻医生的成长速度相对较慢。住培制度建立后，学员在较高水平的医院接受规范的培训，锤炼临床技能，能够快速成长为一名合格医生。

进一步完善全国统一的师资遴选、培训、考核标准和带教规范，做到各个培训基地师资的标准化

每天早上7点15分，华西医院麻醉科2020级住培学员谢岢辰要赶到科室听半个小时的麻醉晨课，然后进入手术室开展临床工作，直到下午有人接班。每周一，他要参加科室安排的危机资源管理课、转化医学课等；周三晚上，参加技能培训课程；周四晚上，参加疑难病例讨论和最前沿的医学论文阅读汇报；周日晚上，在线听国内外麻醉科专家的讲座，遇到疑难问题可以直接与专家交流互动。此外，他还参加了同等学力研究生项目。住培期间，他的日程被安排得“明明白白”。

2020年7月，谢岢辰本科毕业后参加了华西医院的住培。“刚开始，我感到很焦虑，不知道未来在哪里。随着培训的深入，职业方向越来越清晰。”谢岢辰说，严格的住培制度让他不断成长，逐渐成为一名合格的临床医生。

自2018年起，华西医院建立了住院医师学分制，包括基本知识、专业知识、基本技能、专业技能、医学人文和临床科研训练共6个模块。每名学员在培训期间需修满25个学分，才能参加结业考试。目前，全院毕业后培训部和24个住培专业已设立课程53门。“学分制课程的建立，规范了培训教学活动，明确了师生双方的任务。”华西医院毕业后培训部部长程春燕说。

早在2012年，北大一院率先开展以胜任力为导向的毕业后医学教育。医院作为住培基地，所有专业基地都设有住院医师项目委员会。通过开展多层次、多种形式的以学员为中心的教学活动和形式多样的评估，不断提升住院医师的临床胜任力。这些年来，在北京市住院医师结业考核中，北大一院的成绩一直名列前茅。

带教老师的水平和素质是住培质量的关键。华西医院建立了带教老师遴选与退出机制，要求所有带教老师持证上岗，定期对带教老师的师德师风、带教意识、带教方法、带教能力等各个方面进行培训，并对带教老师的教学能力和师德师风进行量化考核，确保住培师资质量。

华西医院副院长程南生说，我国医疗资源地区分布不均，师资带教水平参差不齐，应进一步完善全国统一的师资遴选、培训、考核标准和带教规范，做到各个培训基地师资的同质化，从而保证住院医师培训的标准化。

建立完整的住培保障体系，消除学员的后顾之忧，使其安心学习临床技能

“住培期间，国家和医院都给了补贴，平时加班、值班也有收入。”谢岢辰算了一下，目前他能拿到4500元的底薪，加上1000多元的值班费，平均每个月有6000多元的收入，每年年底还有年终奖。此外，医院给他提供了便宜的宿舍。“对于住培学员来说，这样的薪酬待遇还是不错的，基本没有后顾之忧。”谢岢辰说。

2020年7月，董鑫博士毕业入职北大一院，成为一名老年内科年轻医师。按照医院的培养制度，董鑫需要参加3年的住培和3年的专科培训才能成为主治医师。经过一年多的住培，董鑫觉得自己成长很快，能够独自处理一些突发病情。“目前，我的收入包括基本工资、绩效和各项补贴，每月能拿到8000多元。”

华西医院的住培工作是“一把手工程”。为了支持住培工作，各科室设置了示教室，图书馆向全体住培学员开放。医院建成了教学面积1万平方米、教学资产达1.2亿元的临床技能中心，为住院医师的技能培训提供了平台保障。为了保障师资质量，医院规定带教老师的住培课时费高于本科和研究生教学，在职称晋升基本条件中明确要求医师承担住培带教工作。医院每年投入超过5700万元资金用于发放住院医师薪酬和激励带教老师。此外，医院为所有住院医师提供宿舍，每月发放餐补、值班费，年底发放年终奖等。“充足的生活保障有利于消除学员的后顾之忧，使其安心学习临床技能。”程南生说。

2015年，北大一院成为首批国家住培示范基地，目前在培学员159人。北大一院副院长李海潮介绍，医院建立了完整的住培保障体系。医院模拟医学教育中心面积约2500平方米，实际开放教学床位达1805张，平均每个学员可以分到5张。医院每年住培工作经费投入在4000万元以上，给学员发放的薪酬包括基本工资、绩效奖金等，此外还提供每月1000元的住房补贴。

“目前，住培学员的薪酬总体还是偏低。”北大一院教育处处长王颖说，不同地区和医院学员的薪酬差距较大。很多学员年纪不小，有的已经成家了，在大城市生活，经济压力会很大。建议有关部门和住培基地根据所在地的生活成本，适当提高学员的待遇，保障学员权益。

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 18 版）